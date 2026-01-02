Muerte trágica en Córdoba: la tormenta voló una cabina de peaje y falleció un trabajador

Una fuerte tormenta con granizo azotó Córdoba este jueves por la tarde y un trabajador murió luego de que el viento hiciera volar una cabina del peaje en la Ruta Nacional 9. Además, por el fatal temporal otras dos personas resultaron heridas.

La víctima fatal fue un supervisor de Caminos de las Sierras, de 61 años. Según las fuentes oficiales, cuando comenzó la tormenta el hombre salió a supervisar y en medio de las fuertes ráfagas de viento se volaron las cabinas y una de ellas lo aplastó terminando con su vida.

El trágico hecho ocurrió a las 16.30 hs a la altura del kilómetro 729, en jurisdicción de la Estación Juárez Celman, departamento Colón. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a centros de salud y, según trascendió, no se encuentra en peligro.

En un primer momento, se reportó la imposibilidad de encontrar a tres personas que estaban en el lugar en el momento del temporal lo que llevó a que las autoridades policiales realizarán un rastrillaje. En el lugar trabajaron bomberos, policías y personal de Caminos de las Sierras.

Según informaron desde Caminos de las Sierras, la Ruta Nacional 9 Norte ya se encuentra habilitada para el tránsito aunque la estación del peaje se encuentra fuera de funcionamiento mientras se realiza la investigación judicial y se analizan los daños en el lugar.

Un temporal azotó Córdoba: hasta cuando rige la alerta

El temporal también provocó destrozó materiales. Muchos usuarios compartieron en redes sociales videos e imágenes de las consecuencias entre las que se vieron piletas llenas de granizo, techos agujerados y autos afectados.

Todavía se mantiene la alerta amarilla por la tormenta y las autoridades aconsejan tener cuidado ante la falta de visibilidad

La alerta amarilla por las intensas lluvias se mantiene hasta la noche de este jueves. Por eso, la Policía de Córdoba difundió un aviso preventivo por la presencia de vientos y ráfagas intensas y recomendó circular con precaución.