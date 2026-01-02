Bolsonaro abandona el hospital tras ser operado y vuelve a prisión

La comitiva del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro llega al edificio de la Policía Federal, después de salir del hospital tras varias operaciones, en Brasilia, Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el jueves el alta ‍hospitalaria y fue ⁠trasladado a prisión tras someterse a varias operaciones para tratarse una hernia y el hipo, según informan medios locales.

Un testigo de Reuters vio a primera hora de la tarde vehículos oficiales saliendo del Hospital DF Star, donde ‌estaba ingresado el exmandatario ⁠de 70 años, y ⁠dirigiéndose a la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una ‍condena de 27 años por planear un golpe de ⁠Estado tras perder las ‌elecciones presidenciales de 2022.

Anteriormente, ese mismo día, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes rechazó una solicitud de los abogados de ‌Bolsonaro que ‌buscaban permiso para que el expresidente cumpliera su condena bajo "arresto domiciliario humanitario".

Según el fallo, después de recibir la autorización médica ​necesaria, Bolsonaro debe "volver a cumplir su pena de prisión (...) en la Superintendencia de la Policía Federal".

El Hospital DF Star y la Policía Federal no quisieron hacer comentarios.

Bolsonaro, que fue apuñalado en el ‍abdomen durante un acto de campaña en 2018, tiene un historial de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque.

El expresidente fue ingresado la semana pasada ​para someterse a los procedimientos quirúrgicos, autorizados por Moraes tras una solicitud de ​sus abogados.

Con información de Reuters