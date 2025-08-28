La misma semana que se cumplen 6 meses de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el chiquito de tres años que fue visto por última vez a la hora de la siesta del 22 de febrero en la localidad de Ballesteros Sud, en la Provincia de Córdoba, la Justicia volvió a realizar varios operativos en el predio donde vive la familia del pequeño y otras familias de nacionalidad boliviana. En el lugar, al que llegaron sin aviso ni conocimiento de los papás del menor, los investigadores volvieron a recorrer parte del predio e incluyeron en el operativo el fondo de la vivienda de la familia de Lian. Sin embargo, el resultado volvió a dar negativo y a dejar en claro, como lo había dicho la Justicia Federal, que no había rastros del chico en el predio.

En diálogo con El Destape, el abogado de la familia de Lian, Darío Baggini, aseguró que “no hubo ningún hecho revelador ni nada que volviera a llevar la investigación para el predio, parece más que hicieron los operativos para ver si las veces anteriores se les había escapado algún detalle”. Además, el letrado aseguró que “los papás están desesperados, están destruidos, todos lo seguimos buscando vivo a Lian”, al tiempo que cuestionó los nuevos operativos porque “es triste y trágico al mismo tiempo que a esta altura no haya ninguna pista sólida ni ningún imputado”, aseveró.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto a la investigación, el abogado aseguró que “se siguen las mismas hipótesis que el primer día” y explicó que la causa sigue dividida en dos fiscalías, la ordinaria que investiga si hubo algún tipo de delito en el lugar y la federal que analiza si se trató de algún hecho vinculado a trata de personas. “Es imposible que desaparezca un niño del interior de esta forma y no haya nada en la investigación, así nos convertimos en un país fácil”, destacó Baggini. Por su parte, el papá de Lian, Elías Flores, pidió: “mantengan vivo a Lian” y reclamó que no se apague la búsqueda pública.

Mientras tanto y después de los últimos operativos que volvieron a ser negativos, las hipótesis judiciales se mantienen en la posibilidad de que el pequeño haya sido capturado y sacado del lugar con el fin de mantenerlo oculto a merced de una banda de trata, que haya habido algún tipo de accidente o delito fatal y se llevaron el cuerpo para hacerlo desaparecer en otra zona o que haya sido víctimas de algún conocido o vecino. Pese a estas líneas de investigación y a las pericias en distintos vehículos de vecinos y personas cercanas a la comunidad, no existe ninguna línea que permita avanzar en cualquiera de esas hipótesis.

“Le pedimos a la Justicia que se trabaje en redes ocultas y hasta en la deep web”, detalló el abogado Darío Baggini al tiempo que pidió que “los especialistas de las fuerzas federales investiguen en internet y con todos los mecanismos posibles” para encontrar al pequeño. Pese a los aportes de los abogados a los investigadores, las distintas hipótesis no arrojan ningún tipo de resultado y los investigadores siguen con la mirada puesta en la posibilidad de un secuestro extorsivo aunque todavía no hubo ningún pedido de rescate o similar que haga sostener esa hipótesis como la principal. Mientras tanto, la familia de Lian está convencida que se lo llevaron y pide que la Justicia les diga quién fue y dónde está.