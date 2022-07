Caso García Belsunce: arranca el tercer juicio, ahora con Pachelo como acusado

Los imputados son Pachelo y dos exvigiladores del country El Carmel de Pilar, acusados de robo agravado y de asesinar a María Marta de seis balazos

Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores son juzgados por el crimen de María Marta García Belsunce.

Nicolás Pachelo y dos ex vigiladores son juzgados por el crimen de María Marta García Belsunce.

El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce comenzará hoy en los tribunales de San Isidro contra el vecino Nicolás Pachelo y Norberto Glennon y José Ortiz, dos exvigiladores del country El Carmel de Pilar. Los acusados están imputados por "ejecutar a la víctima de seis balazos cuando ella los descubrió robando en el interior de su casa, de donde huyeron con un cofre metálico en el que había una llave de una caja de seguridad bancaria y chequeras".

Pachelo y los exguardias de seguridad de Carmel enfrentarán una imputación como coautores de un "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" en perjuicio de María Marta, delitos que prevén la prisión perpetua.

Los primeros dos juicios fueron el primero al viudo Carlos Carrascosa en 2007 y el segundo en 2011 a los familiares y amigos acusados de encubrimiento, hoy todos ellos absueltos o sobreseídos en distintos fallos judiciales. El debate comenzará hoy a las 10.30 en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro ubicados en la calle Ituzaingó 340, donde se hicieron ambos juicios.

Pachelo es el único de los tres imputados que llega al juicio oral preso. Actualmente, está alojado en la Unidad 9 de La Plata pero no por el crimen de María Marta en el que en 2017 fue imputado e indagado en libertad, sino porque desde 2018 cumple prisión preventiva en el marco de otra causa en la que lo detuvieron por una serie de ocho robos y hurtos en countries, y por la que será sometido a un segundo juicio por el mismo TOC 4 una vez culminado el de García Belsunce.

Nicolás Pachelo está acusado de robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado.

La defensa de Pachelo estará a cargo de los abogados Roberto Ribas, defensor de Stornelli en la causa por espionaje ilegal, y Marcelo Rodríguez Jordán; la de Glennon de los letrados Sergio Loto y Agustín Palladino; y la de Ortiz de las defensoras oficiales María Ventresca y María Eugenia Nigro.

Según confirmó Télam, en esta primera jornada de debate se limitará a que cada una de las partes exponga sus lineamientos y planteos iniciales y a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. El canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires transmitirá la jornada inicial, pero no cuando en las otras 30 audiencias previstas comience a exhibirse la prueba o declaren los 145 testigos citados.

El viudo Carrascosa por primera vez en la historia de la causa será particular damnificado en este expediente, luego haber sido imputado, juzgado, condenado y luego absuelto de manera definitiva. Hoy no asistirá al juicio, ya que tomó la decisión de incorporarse a las audiencias luego de que declare como testigo, algo que no va a ocurrir en las primeras jornadas, según las fuentes consultadas por Télam.

Carrascosa, y también su cuñada María Laura García Belsunce, estarán representados como damnificados por el abogado Gustavo Hechem, quien ahora es el dueño del chalet del country Carmel de Pilar donde asesinaron a la víctima hace 20 años.

La casa de María Marta y Carrascosa en el country El Carmel de Pilar

El ex esposo de María Marta había sido condenado por encubrimiento en el juicio llevado a cabo en 2007 y luego condenado por el Tribunal de Casación en 2009 por el homicidio. Tras siete años de apelaciones la Corte Suprema de la Nación ordenó una revisión integral de la causa y en 2016 un nuevo fallo detectó graves irregularidades en el proceso, le otorgó la absolución y el viudo recuperó la libertad el 19 de septiembre de ese año.

Esa resolución fue apelada por Procuración de la Provincia de Buenos Aires y desde 2018 quedó nuevamente a cargo de la Corte. En una decisión muy esperada, la Corte Suprema confirmó la inocencia Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce, al no tratar el recurso presentado y dejar firme la presentación previa.