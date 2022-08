Carrascosa, frente a frente con Pachelo: "Esperé 20 años para estar enfrente del asesino de mi mujer"

Por primera vez, Carrascosa declara como testigo en el juicio que tiene como principal acusado a Nicolás Pachelo. Qué dijo durante la audiencia.

Declaró Carlos Carrascosa por primera vez en el tercer juicio por el asesinato de su ex mujer, María Marta García Belsunce, que tiene como principal imputado a su ex vecino, Nicolás Pachelo. Al comenzar la audiencia, en la que declara como testigo y principal damnificado, Carrascosa pidió disculpas e hizo una breve intervención: “Perdón, primero quisiera decir unas palabras. Hace 20 años que estoy esperando este momento, de ser particular damnificado y estar enfrente del asesino de mi mujer”, expresó en los tribunales de San Isidro en donde se desarrolla el juicio, mientras Pachelo escuchaba su declaración.

Si bien en varias de las jornadas anteriores se lo vio en el bar ubicado frente a los tribunales acompañando a algunos familiares que ya declararon en el debate, esta fue la primera vez que Carrascosa ingresara a la misma sala donde en 2007 fue juzgado y terminó condenado por encubrimiento agravado, y con Pachelo en el banquillo de los acusados.

Carrascosa estuvo preso siete años, primero entre junio de 2009 y febrero de 2015 en el penal de Campana, y desde entonces hasta diciembre de 2016 con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en un country de Escobar, momento en el que, tras varias instancias de apelación de su defensa, otra sala de Casación revirtió el fallo condenatorio y lo absolvió.

Carrascosa estuvo preso siete años, acusado por el crimen de María Marta.

Esta será la segunda vez que el viudo de María Marta enfrentará a Pachelo en el contexto de un juicio oral, pero ahora con los roles invertidos: en el debate 2007 él era el imputado y su vecino declaró como testigo, y ahora, 15 años después, Carrascosa es particular damnificado y testigo y el exjugador de póker, imputado.

Carrascosa denunció al fiscal Diego Molina Pico

En medio del tercer juicio por el crimen de María Marta Belsunce, cometido en octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar, el abogado del viudo Carlos Carrascosa y de María Laura García Belsunce, hermana de la socióloga asesinada, denunció penalmente al fiscal que instruyó la causa, Diego Molina Pico, por "encubrimiento agravado". El abogado Gustavo Hechem argumentó que Pico favoreció a Nicolás Pachelo y que eso impidió que se conozca, hasta ahora, su supuesta responsabilidad en el crimen.

Diego Molina Pico, fiscal del caso García Belsunce.

La denuncia se fundamenta en manifestaciones realizadas por testigos que declararon en las últimas dos semanas durante el juicio en el TOC 4 de San Isidro, quienes aseguraron que Molina Pico se negó a investigar la pista que conducía a Pachelo como sospechoso.

La presentación también hizo referencia a una serie de escuchas telefónicas obtenidas de la investigación que hasta ahora no se habían conocido y que permiten, entre otras cosas, conocer el acceso a información privilegiada que obtenía uno de los defensores de Pachelo, Roberto Ribas, mientras el exvecino era testigo en la causa.