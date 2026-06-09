Caso Agostina Vega: cuál es el rol que tuvo cada uno de los detenidos, según la Fiscalía

En las últimas horas la investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó significativamente, después de llevarse a cabo la detención de una tercera persona vinculada a la causa. En esta línea las autoridades refuerzan la hipótesis de que el principal acusado, Claudio Barrelier, no habría actuado solo.

Se trata de Soledad Andreani, expareja de Barrelier, quien quedó imputada por el delito de encubrimiento agravado. Con esta incorporación al expediente, ya son tres las personas detenidas en la causa que instruye el fiscal Raúl Garzón.

La detención se produjo en un momento sensible de la investigación, que continúa bajo secreto de sumario, en el que se pone énfasis en el análisis de pruebas y de testimonios.

Las sospechas en el entorno de Barrelier

Para los investigadores, cada uno de los detenidos habría tenido una participación específica antes o después del femicidio de Agostina. En el centro de la causa permanece Barrelier, quien es señalado como el presunto autor material del crimen.

Después de recibir el alta médica, Barrelier solicitó volver a declarar ante el fiscal. Esa instancia podría aportar nuevos elementos para esclarecer los hechos y determinar si existieron colaboradores en distintas etapas del caso.

Andreani, por su parte, habría facilitado el auto Ford Ka negro que, según una de las principales hipótesis de la Fiscalía, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado. Además, se investiga si posteriormente lavó el auto después de que le fuera devuelto por Barrelier, lo que podría haber tenido como finalidad eliminar rastros.

La imputación por encubrimiento agravado que pesa sobre la mujer está basada en estas últimas sospechas.

Otro acusado por encubrimiento

El otro detenido del caso es Osvaldo Fassetta, quien era amigo desde hace poco tiempo de Barrelier y compartía vivienda. Según su acusación, habría ocultado elementos considerados relevantes para la investigación. Uno de los datos más importantes que brindó en su testimonial tiene que ver con que encontró el acolchado cambiado al regresar a la casa, presuntamente después de cometido el femicidio.

La abogada Marina Romano, quien representa a la única detenida de la causa, aseguró que su clienta se encuentra en un estado de fuerte conmoción tras la detención. Indicó además que aguardará el acceso a las pruebas para analizar su acusación y evaluar posibles planteos procesales.

Eduardo Javier Medina Allende, el defensor de Fassetta, señaló por su parte que espera la realización de la indagatoria para definir la estrategia.