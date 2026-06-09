Contenedores de envío en el puerto de Los Ángeles

Por Luc Cohen y ​Tom Hals

NUEVA YORK, EEUU. 9 jun (Reuters) - Funcionarios de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados ‌Unidos (CBP, por sus siglas ‌en inglés) acudirán el martes a un tribunal federal de comercio para intentar encontrar una forma de reembolsar decenas de miles de millones de dólares en aranceles que se recaudaron y fueron considerados más tarde ilegales por la Corte Suprema.

El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio ​Internacional de Manhattan, ⁠ha planteado la vista como una sesión de negociación ‌para determinar qué hay que hacer para devolver ⁠la parte restante de los ⁠166.000 millones de dólares en aranceles ilegales.

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"Todo el derecho sustantivo de este caso ha sido resuelto por la Corte Suprema ⁠o es objeto de jurisprudencia consolidada", escribió Eaton en ​una carta que apareció en el ‌expediente judicial el 3 de junio. "Lo ‌único que queda es, lo que podría denominarse, ⁠negociaciones para llegar a un acuerdo".

La CBP indicó que ha aceptado y comenzado a tramitar reclamaciones por casi 90.000 millones de dólares en devoluciones de lo que estima ​que podrían ‌ascender a 127.000 millones de dólares en la denominada "Fase 1", que son los casos menos complicados.

Asimismo, indicó en un escrito judicial del 4 de junio que se han completado devoluciones por valor de ⁠22.000 millones de dólares y se han enviado al Departamento del Tesoro para su distribución a los importadores.

La siguiente fase implica los denominados aranceles liquidados, más antiguos y con mayor complejidad jurídica.

Normalmente, un importador paga un arancel estimado y, cerca de un año después, la CBP determina el importe definitivo. La ‌CBP ha declarado que solo puede tramitar estos gravámenes en determinadas situaciones o si el importador interpone una demanda.

Las empresas más pequeñas, que constituyen la gran mayoría de los importadores, temen que el costo de presentar una demanda, así como ‌el tiempo y la distracción que ello conlleva, no compensen el esfuerzo para obtener un reembolso.

La Corte Suprema anuló en febrero ‌los aranceles impuestos ⁠por el presidente Donald Trump en virtud de una ley económica de emergencia. El Gobierno ​federal, que ha situado los gravámenes en el centro de su política comercial, ha recurrido desde entonces a otras facultades legales para imponer nuevas cargas.

(Editado en español por Carlos Serrano)