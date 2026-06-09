Julieta Zylberberg destrozó a Patricia Bullrich en vivo.

Julieta Zylberberg protagonizó un momento desopilante durante una entrevista con Lautaro Maislin en Carnaval Stream. En medio de una dinámica de preguntas hipotéticas, la actriz reaccionó con humor y contundencia ante una consigna que involucraba a tres figuras muy identificadas con el oficialismo y el periodismo político.

Todo comenzó cuando Maislin le planteó una situación extrema relacionada con el cuidado de sus hijos. "No hay niñera, toda tu gente del entorno está ocupada, tenés que dejar a alguien para que cuide a tus hijos. ¿A quién se los dejás para que los cuiden?", preguntó el periodista.

Mientras formulaba la consigna, en pantalla aparecieron imágenes de Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Luis Majul como las únicas opciones disponibles. La actriz quedó sorprendida por la propuesta y reaccionó de inmediato.

Julieta Zylberberg destrozó a Patricia Bullrich en vivo.

La respuesta de Julieta Zylberberg

La situación se volvió todavía más divertida cuando explicó por qué no podía elegir ninguna de las opciones. "No, yo no entrego a mis hijos a la basura. Yo los cuido", lanzó Zylberberg, provocando la carcajada de los presentes.

Lejos de quedarse allí, la actriz insistió en que no encontraba una salida dentro del juego planteado por Maislin. "Falto. Real no sé a quién, a nadie. No puedo jugar a este juego", agregó.