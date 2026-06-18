Lo que casi nadie sabe sobre el vitiligo: los mitos que los especialistas buscan derribar.

Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitiligo, una fecha que busca visibilizar una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, a pesar de no ser contagiosa ni poner en riesgo la vida, continúa rodeada de desinformación, estigmas y prejuicios. Se trata de una afección crónica que provoca la pérdida de pigmentación en distintas zonas de la piel debido a la destrucción de los melanocitos, las células responsables de producir melanina.

Aunque puede aparecer a cualquier edad, el vitiligo suele manifestarse antes de los 30 años y afecta por igual a hombres y mujeres. Sus causas exactas aún no se conocen completamente, pero la evidencia científica indica que existe una combinación de factores genéticos, autoinmunes y ambientales que pueden desencadenar su aparición.

Vitiligo: desafíos y mitos para tratar

"Uno de los principales desafíos que enfrentan las personas con vitiligo no es únicamente la enfermedad en sí, sino el impacto psicológico que puede generar. Muchas veces observamos casos de baja autoestima, ansiedad o aislamiento social asociados a la exposición de las lesiones en la piel", explicó la Dra María Alejandra Sofoulis, Dermatóloga del CMC Tucumán de Boreal Salud (MP 4283).

A pesar de los avances médicos y de una mayor visibilidad pública en los últimos años, todavía persisten creencias erróneas. Entre las más frecuentes se encuentran la idea de que el vitiligo es contagioso, que está relacionado con una mala higiene o que representa un riesgo para terceros. Ninguna de estas afirmaciones tiene fundamento científico.

“El acompañamiento médico y emocional resulta clave para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición. El diagnóstico temprano permite evaluar alternativas terapéuticas que pueden ayudar a estabilizar la enfermedad o favorecer la repigmentación en algunos casos, dependiendo de cada paciente” afirman desde Boreal Salud.

Es fundamental comprender que el vitiligo no limita las capacidades de una persona ni debería ser motivo de discriminación. La información y la concientización son herramientas esenciales para promover una mirada más empática e inclusiva sobre esta condición.

Los médicos también recomiendan prestar especial atención al cuidado de la piel. Las áreas afectadas por el vitiligo suelen ser más sensibles a la radiación ultravioleta, por lo que el uso diario de protector solar, incluso durante el invierno, constituye una medida preventiva importante para evitar quemaduras y proteger la salud cutánea.

En el Día Mundial del Vitiligo, el mensaje de los profesionales es claro: derribar mitos, promover el acceso a información confiable y acompañar a quienes viven con esta enfermedad son pasos fundamentales para construir una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios.