Daban por extinguido a un mítico reptil y hallaron una población clave en la selva: la estrategia para salvarlo

En las montañas Cardamomo, al suroeste de Camboya, se mantiene una de las últimas poblaciones silvestres del cocodrilo siamés, un reptil de agua dulce que durante los años 90 estuvo a punto de extinguirse en estado salvaje. La combinación de la caza comercial, la pérdida de humedales y la cría de híbridos redujo drásticamente su presencia en el sudeste asiático.

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El cocodrilo siamés, cuyo nombre científico es Crocodylus siamensis, habitó históricamente ríos, lagos y pantanos en países como Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, Myanmar y Malasia. Actualmente, está catalogado como especie en peligro crítico y sus grupos aislados dificultan la reproducción natural y aumentan su vulnerabilidad frente a enfermedades y cambios ambientales.

¿Cómo buscan salvar al cocodrilo siamés de la extinción?

Para enfrentar esta situación, el Gobierno de Camboya estableció la primera Área de Conservación Genética de Cocodrilos, un espacio de 315 hectáreas cerca de la aldea de O’Soam. Esta reserva busca proteger el hábitat de anidación y preservar la diversidad genética de esta población, con el respaldo de organizaciones como Conservation International y Fauna & Flora.

De cazado por su piel a dar señales de esperanza en el siglo XXI

El cocodrilo siamés es un reptil de tamaño mediano que prefiere aguas dulces de corriente lenta. Los machos adultos alcanzan hasta 3,5 metros y las hembras cerca de 2,7 metros. Su declive en el siglo XX se debió principalmente a la captura para el comercio de pieles y para abastecer granjas de cocodrilos.

En la década del 2000, la confirmación de ejemplares en las montañas Cardamomo, tras reportes de habitantes locales, cambió la percepción sobre la especie, que muchos daban por desaparecida en estado salvaje. Hoy se estima que quedan alrededor de 1.000 cocodrilos siameses en la región, con aproximadamente 400 en Camboya, según Conservation International.

El cocodrilo siamés está catalogado como especie en peligro crítico.

La nueva área protegida en O’Soam concentra la mayor población silvestre restante y cuenta con controles legales más estrictos que otras reservas para evitar la deforestación y la ocupación ilegal. Sovannarith Thol, biólogo de Conservation International-Cambodia, destacó que “proteger este hábitat es de vital importancia” ante la presión humana y ambiental que sufre la zona.

¿Cuáles son las principales amenazas para la supervivencia de la especie?

Además de la pérdida de territorio, la fragmentación de las poblaciones puede provocar endogamia, reduciendo la diversidad genética y afectando la fertilidad y resistencia a enfermedades. También persisten amenazas como la caza furtiva, la pesca dañina y el cruce con cocodrilos híbridos provenientes de granjas.

Las labores de conservación incluyen patrullajes, monitoreo de ríos y vigilancia de sitios de reproducción. En 2024, se registraron cinco nidos silvestres con 106 huevos en Cardamomo, y nacieron 60 crías, la mayor cantidad documentada en libertad en este siglo.

Cien liberaciones y seguimiento por microchips para devolverlos a la naturaleza

Desde 2011, Fauna & Flora desarrolla un programa de reproducción en cautiverio para aumentar el número de ejemplares genéticamente puros aptos para liberación. Hasta ahora, ya liberaron 246 cocodrilos siameses, con 100 de ellos desde 2024. Algunos reciben dispositivos acústicos para seguir sus movimientos y mejorar la protección.

La conservación genética es clave para mantener la identidad propia del cocodrilo siamés, evitando la hibridación con especies como el cocodrilo de agua salada o el cubano, un problema extendido en granjas que complica la preservación de la especie original.

"Guardianes de los ríos": el saber ancestral que protegió a la especie antes que la ciencia

El humedal de O’Soam también refleja la participación del pueblo indígena Chorng, que desde hace generaciones convive con estos reptiles y los considera guardianes de ríos y bosques. Sus relatos tradicionales ayudaron a orientar las búsquedas que confirmaron la supervivencia del cocodrilo en Cardamomo.

Los machos adultos alcanzan hasta 3,5 metros de longitud.

Thol comentó que “los relatos tradicionales y el folclore suelen retratar a estos animales como seres espirituales poderosos o guardianes de ríos y lugares sagrados”, lo que favoreció su protección mucho antes de los programas modernos.

Los guardabosques, muchos de ellos de comunidades indígenas, combinan su conocimiento ancestral con acciones contra la pesca ilegal y la caza furtiva. La reserva está cerca de un bosque sagrado para los Chorng, donde se encuentra un antiguo santuario con representaciones de cocodrilos.

Sony Oum, directora de Conservation International-Cambodia, valoró que “este resultado se basa en más de dos décadas de colaboración para proteger las montañas centrales de Cardamomo”. La reciente detección de un nido con 17 huevos reafirma la importancia de esta zona para la reproducción del cocodrilo siamés.