El estudio la clasifica como Datos Insuficientes en la lista de la UICN.

En el estado brasileño de Goiás, un equipo de investigadores logró identificar una nueva especie de rana de cristal, denominada Vitreorana micaelae. Este hallazgo se dio gracias al trabajo conjunto de científicos de la Pontificia Universidad Católica de Goiás, la Universidad Federal de Goiás y la Universidad de Brasilia.

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La rana, de apenas 2 centímetros y con una piel verdosa y casi transparente, fue encontrada en los bosques de galería que rodean pequeños arroyos tributarios del río Corumbá, dentro del bioma del Cerrado. Aunque a simple vista parecía similar a otras especies, el grupo liderado por el biólogo Wilian Vaz-Silva decidió estudiarla en profundidad.

¿Cómo fue descubierta la rana de cristal Vitreorana micaelae en Brasil?

El biólogo Reuber Brandão, también autor del estudio, contó que “después de encontrar estos animales y grabar su canto, comenzamos a evaluarlos y compararlos con otros grupos de ranas de cristal, porque estas ranas, en general, están más restringidas a la Mata Atlántica y la Amazonía”.

Para confirmar que se trataba de una especie nueva, los especialistas combinaron técnicas de morfología, bioacústica, genética molecular y trabajo de campo. Así concluyeron que Vitreorana micaelae es la undécima especie del género Vitreorana, con la particularidad de ser la segunda que habita exclusivamente en el Cerrado y una de las cuatro presentes en Brasil.

Cantos en la copa de los árboles y camuflaje: los secretos de una especie esquiva

Brandão explicó que esta rana presenta diferencias únicas en su canto, con muchas menos notas que otras especies similares. Además, mostró características particulares en la pigmentación dorsal, la forma del iris y la morfología cercana a la cloaca, un detalle clave para distinguirla.

La dificultad para detectar a Vitreorana micaelae se debe a sus hábitos: “Este animal canta en lo alto de los árboles, en barrancos inclinados a orillas del río, y sólo cuando llueve intensamente”, señaló el investigador. Por eso, incluso para los científicos, encontrar poblaciones lleva tiempo y esfuerzo.

Además, su pequeño tamaño y la dispersión de los individuos complican la asociación con un nombre popular, ya que las comunidades locales suelen identificar sólo a anfibios con cantos más evidentes, como la rana herrero o la rana ladradora.

La rana mide 2 centímetros y tiene piel verdosa casi transparente.

Durante la investigación, también se profundizó en el proceso reproductivo de la especie, que comparte similitudes con otras del mismo género. La pareja deposita los huevos en hojas de árboles altos, donde el macho los protege hasta que eclosionan y los renacuajos caen al arroyo para enterrarse en el sedimento.

¿Cuál es el estado de conservación de la nueva rana de cristal en la UICN?

Curiosamente, algunos ejemplares registrados en 2013 en la región fueron confundidos con otra especie, Vitreorana eurygnatha, lo que retrasó el reconocimiento de esta nueva rana.

El estudio, publicado en la revista científica ZooKeys en septiembre, recomienda clasificar a Vitreorana micaelae como Datos Insuficientes (DD) en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la falta de información sobre su población y las amenazas que enfrenta.

Brandão añadió que ya identificaron al menos tres localidades del Cerrado donde habita esta especie, aunque esos datos aún no fueron publicados oficialmente. El nombre de la rana homenajea a Micaela de Jolepian L. Vaz, bióloga y esposa de Wilian Vaz-Silva, reflejando la colaboración entre los científicos involucrados.

Canta en lo alto de los árboles y solo cuando llueve intensamente.

Deforestación y crisis hídrica: el peligro latente sobre la biodiversidad del Cerrado

Este descubrimiento cobra especial relevancia frente a las amenazas que sufre el Cerrado, como la deforestación y el represamiento de ríos para pequeñas centrales hidroeléctricas, que afectan el régimen hídrico y ponen en riesgo a especies como Vitreorana micaelae.

Brandão advirtió que “menos lluvia, menos arroyos, menos sapos y ranas y menos descubrimientos”, destacando la urgencia de preservar estos ecosistemas para evitar la pérdida de biodiversidad aún desconocida.