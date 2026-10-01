Descubren en los Andes una nueva especie que vive a casi 5.000 metros de altura

En las alturas de los Andes peruanos, específicamente en las provincias de Castilla y Condesuyos en Arequipa, científicos identificaron una nueva especie de lagartija que vive a una altitud sorprendente de hasta 4.818 metros sobre el nivel del mar. La bautizaron como Liolaemus arequipensis, en homenaje al lugar donde fue encontrada.

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Este descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto de investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), junto con expertos de España y Estados Unidos. El estudio, que se publicó el 23 de septiembre de 2026 en la revista Diversity, confirmó que estos ejemplares no pertenecen a especies ya conocidas, sino que forman un grupo distinto.

Refugio a casi 5.000 metros de altura: el hábitat extremo de la nueva especie

Durante años, algunas lagartijas de la zona fueron confundidas con otras especies por su gran parecido físico. Para diferenciarlas, los científicos analizaron su ADN y examinaron detalladamente sus características corporales, lo que permitió confirmar que Liolaemus arequipensis es una especie independiente. Además, la investigación reveló que la diversidad de lagartijas en los Andes peruanos aún necesita ser estudiada más a fondo.

La nueva lagartija habita en ecosistemas de la puna, entre los 3.774 y 4.818 metros de altura, donde las condiciones son extremas. Allí encuentra refugio en diferentes ambientes como pastizales, matorrales, bofedales y yaretales, además de áreas con vegetación adaptada al frío intenso. Durante las exploraciones, los ejemplares fueron vistos sobre rocas, bajo piedras y dentro de pequeños túneles excavados en la base de plantas.

Su dieta es variada, consumiendo tanto plantas como pequeños animales. Entre sus presas se encuentran arañas, escarabajos, chinches y larvas de insectos, lo que refleja una alimentación omnívora adaptada a su entorno.

Un dato curioso de esta especie es su modo de reproducción: es vivípara, lo que significa que las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre antes de nacer. Este detalle aporta información valiosa para comprender mejor su biología y forma de vida en las alturas.

ADN y escamas únicas: las claves científicas que permitieron resolver la confusión

El proceso para identificar a Liolaemus arequipensis fue complejo, ya que su apariencia es muy similar a otras lagartijas. Algunas poblaciones incluso habían sido clasificadas erróneamente como parte de otros grupos. Para aclarar esta confusión, el equipo de científicos estudió el ADN de los ejemplares y comparó sus rasgos físicos con los de especies cercanas, analizando también las relaciones evolutivas entre distintas poblaciones.

Entre las características que permitieron distinguir esta especie se destacan diferencias en el número y color de las escamas de la espalda y el vientre. Además, presentaron dimorfismo sexual, con variaciones físicas entre machos y hembras. Otro rasgo particular es la presencia de poros precloacales, que en Liolaemus arequipensis aparecen solo en los machos, a diferencia de otras especies donde pueden estar presentes en hembras de forma poco desarrollada.

La lagartija habita entre los 3.774 y 4.818 metros de altura.

¿Qué otras especies de lagartijas andinas podrían ser descubiertas?

El estudio también sugiere que otros grupos de lagartijas de los Andes, como Liolaemus annectens y Liolaemus signifer, podrían tener una diversidad genética mayor a la conocida, por lo que se requieren más investigaciones para entender mejor estas diferencias y confirmar si algunas poblaciones corresponden a especies distintas.

Alerta por conservación: por qué la UICN debe catalogar a la nueva especie

En cuanto a la conservación, los científicos advierten que aún no se conoce con precisión el área total donde habita Liolaemus arequipensis. Por este motivo, proponen incluirla en la categoría Datos Insuficientes (DD) de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), dado que falta información para evaluar su estado de conservación.

Este hallazgo fue liderado por Ling Huamani-Valderrama, del Departamento de Herpetología del Museo de Historia Natural de la UNMSM, con la colaboración de expertos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la Brigham Young University de Estados Unidos.