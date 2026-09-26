La deforestación en Mabi pone a una de las especies en peligro crítico.

Científicos de la Universidad de Sídney descubrieron dos nuevas especies de insectos palo gigantes en Australia tras analizar datos genéticos y registros ciudadanos en iNaturalist. El hallazgo alerta sobre las "extinciones silenciosas" provocadas por la deforestación y la pérdida de hábitat en selvas tropicales como la de Mabi.

{{{htmlAmp}}}

Aunque pensamos que conocemos todo sobre la vida en la Tierra, aún existen animales que permanecen ocultos y desconocidos para la ciencia. En lugares remotos como bosques, profundidades oceánicas o incluso en colecciones museísticas, se esconden especies que aún no han sido identificadas.

Recientemente, un equipo de científicos de la Universidad de Sídney logró descubrir dos nuevas especies de insectos palo, animales fascinantes que pueden llegar a medir más de 60 centímetros. Este hallazgo amplía el conocimiento sobre este extraño género y pone en evidencia la biodiversidad aún oculta en Australia.

¿Cómo descubrieron las nuevas especies de insecto palo en Australia?

El estudio, publicado en la revista Austral Entomology, se basó en más de 1.000 observaciones recopiladas en plataformas como iNaturalist y el Atlas de la Vida en Australia, junto con décadas de investigación científica. Gracias a este análisis, lo que antes se consideraba dos especies distintas, ahora se reconoce como cinco, incluyendo dos nuevas y la recuperación de una especie que había sido erróneamente agrupada.

Entre ellas, la especie Anchiale robusta, registrada desde 1976, fue identificada incorrectamente durante años. Sin embargo, un nuevo análisis genético y una revisión detallada de sus características físicas confirmaron que merece su propia categoría evolutiva.

Hallazgo en la selva tropical de Mabi: una especie gigante expuesta a la deforestación

El doctor Braxton Jones, líder del estudio en el Centro de Investigación de Insectos Aola Richards, destacó que “incluso entre algunos de los insectos australianos más fotografiados y de los que más se habla, seguimos encontrando especies que han escapado al reconocimiento científico”.

Además de Anchiale robusta, los investigadores describieron la especie Anchiale mabiensis, que habita exclusivamente en la selva tropical de Mabi, en Queensland. Esta especie endémica enfrenta una amenaza grave debido a la deforestación causada por la agricultura y la ganadería.

El estudio se basó en más de 1.000 observaciones recopiladas en plataformas.

Extinciones silenciosas: la amenaza latente sobre las especies aún no descubiertas

La fragmentación del hábitat en Mabi, separada por carreteras, cultivos y zonas urbanizadas, pone a esta especie en peligro crítico de extinción. Este escenario refleja el problema de las extinciones silenciosas: muchas especies podrían desaparecer antes de ser descubiertas y documentadas, perdiendo para siempre un fragmento valioso de nuestra historia natural.

Jones advirtió que “estos hallazgos demuestran la importancia de proteger los ecosistemas amenazados y documentar la extraordinaria biodiversidad de Australia antes de que perdamos especies sin siquiera haberlas descubierto”. La expansión humana continúa erosionando las áreas salvajes restantes, poniendo en riesgo animales y plantas aún desconocidos.