En septiembre, el Centro de Conservación Marina (CCM) junto con el zoológico La Aurora lograron un hito: la primera reproducción en cautiverio del pejelagarto en Guatemala. Luego, trasladaron cientos de alevines por barco hacia un canal de agua dulce rodeado de manglares en Taxisco, al sur del país, con el objetivo de reintroducirlos en su hábitat natural.

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Las crías nacieron en tanques especialmente preparados y, tras un cuidadoso proceso, se colocaron en recipientes para su traslado. Estos ejemplares serán monitoreados para evaluar su crecimiento y supervivencia, lo que ayudará a entender su adaptación y a planificar futuras acciones de repoblamiento de la especie, cada vez más amenazada.

¿Qué es el pejelagarto y por qué se lo considera un fósil viviente?

El pejelagarto, cuyo nombre científico es Atractosteus tropicus, es un pez que vive en ecosistemas de agua dulce y que debe su nombre a su cuerpo alargado y mandíbula similar a la de un lagarto. Los científicos lo consideran un fósil viviente, porque ha sobrevivido más de 100 millones de años sin cambios morfológicos significativos.

Los ejemplares adultos pueden medir hasta 1,20 metros y pesar cerca de 10 kilogramos, lo que los convierte en una pieza clave para el equilibrio de los ambientes donde habitan. La liberación de las crías se realizó en manglares, un ecosistema costero que les ofrece refugio y un espacio ideal para su desarrollo.

Sequías, contaminación y pesca ilegal: la crisis ambiental que acorrala a la especie

La reproducción en cautiverio responde a la grave situación de amenaza que enfrenta el pejelagarto. La pesca ilegal, la contaminación y fenómenos climáticos como las sequías, agravados por el fenómeno de El Niño, ponen en riesgo sus hábitats naturales. La falta de agua dulce afecta directamente su supervivencia y la estabilidad del ecosistema.

Pablo Gaitán, veterinario del CCM, explicó a estudiantes la relevancia de proteger esta especie: “Su ausencia afectaría a los ecosistemas”. Además, advirtió que “es una especie que conforme a los años puede llegar a un estado mucho más crítico”, subrayando la urgencia de conservarla.

En paralelo, una investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala evaluó el desarrollo de los alevines en la Estación Experimental de Monterrico, Taxisco. El estudio comparó durante 84 días dos tipos de alimento comercial: uno para truchas con 52% de proteína y otro para tilapias con 48% de proteína.

El pejelagarto es un fósil viviente que sobrevivió 100 millones de años.

Del laboratorio a la laguna: el desafío de nutrir a los alevines sin caer en el canibalismo

Se utilizaron seis recipientes con 40 peces jóvenes cada uno, totalizando 240 ejemplares, alimentados tres veces al día y medidos cada 15 días para controlar talla, peso y supervivencia. Antes del ensayo, los alevines recibieron Artemia salina, un crustáceo utilizado como alimento vivo en la crianza de peces.

Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en talla y peso entre los grupos: los alimentados con harina para trucha alcanzaron una longitud media de 6,31 cm y peso de 2,59 gramos, mientras que los de harina para tilapia midieron 6,76 cm y pesaron 3,20 gramos. Sin embargo, la supervivencia fue distinta: 30% para el grupo de trucha y solo 16,67% para el de tilapia.

El estudio atribuyó la mayor mortalidad en el segundo grupo a episodios de canibalismo, indicando la necesidad de explorar dietas con mayor aporte proteico para mejorar la crianza del pejelagarto.

Los adultos miden hasta 1,20 metros y pesan cerca de 10 kilos.

El guardián de los ríos: el rol clave de un carnívoro en la cadena alimentaria

Jennifer Hernández, subdirectora de conservación del zoológico La Aurora, destacó que el pejelagarto es un animal carnívoro que cumple “un papel muy importante” en la cadena alimentaria y en el equilibrio de los ríos donde habita.