La provincia de Chubut sumó 16.500 hectáreas al nuevo Parque Provincial Patagonia Azul tras la donación de la histórica Estancia San Miguel por parte de la Fundación Rewilding Argentina. El área protegida busca preservar especies marinas en peligro y potenciar el turismo sustentable en la región.

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En medio de este escenario se encontraba la Estancia San Miguel, un establecimiento rural de 16.500 hectáreas, cuyas tierras lograron ser destinadas a la conservación. La iniciativa fue llevada adelante por la fundación Rewilding Argentina, organización que apunta a revertir la crisis de extinción de diversas especies en peligro dentro de nuestro país.

La fundación se ocupó de recuperar el terreno y donarlo a la provincia para que se incorpore a Patagonia Azul y así proteger la biodiversidad marina en la región, donde convergen especies claves como Ballena Jorobada, Ballena Sei, Lobos marinos de uno y dos pelos, Pingüino de Magallanes, Petrel Gigante, Cormorán Imperial, como así también bosques de macroalgas, islas e intermareales rocosos que permiten el desarrollo de peces e invertebrados marinos de interés.

¿Cómo es Patagonia Azul, el nuevo parque provincial en Chubut?

El parque cuenta con una extensión de 295.135 hectáreas y forma parte de la Reserva Biosfera Patagonia Azul, una distinción internacional otorgada por la UNESCO, como parque del programa El Hombre y la Biosfera. Estas reservas apuntan a equilibrar la conservación del medio ambiente con el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Desde el norte —al inicio del nuevo parque— está el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías y se extiende hasta las costas al sur de Bahía Bustamante, que incluye el PIMCPA. La Ruta Provincial N°1 une los puntos terrestres de Patagonia Azul para que los turistas puedan recorrerla y disfrutar de sus nuevos atractivos.

Tras adquirir las hectáreas de la estancia, la fundación se ocupó de conservarlas y desarrollar distintas obras de infraestructura para donarlas luego. Algunas de las tareas que se realizaron fueron mejoras en los caminos, la construcción de una casa para guardaparques, un puesto de vigilancia y un centro operativo para controlar la zona.

Además, sumaron vehículos para recorrer el extenso territorio nacional con mayor facilidad. El proyecto también incluyó la creación de dos campings, uno organizado y otro agreste, una estación biológica, galpones para embarcaciones y senderos de bajo impacto que permiten el recorrido en el parque.

¿Qué son las áreas protegidas?

Las áreas naturales protegidas son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo también al subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas, dado que su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial para el aprovechamiento, educación y goce de las presentes y futuras generaciones.

El Sistema de Provincias de Áreas Naturales Protegidas se compone de 16 de ellas y un parque interjurisdiccional marino costero. El 50% de estas áreas se encuentra en el corredor costero de Mar Patagónico.