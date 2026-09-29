En el norte de Córdoba, un municipio convirtió siete hectáreas de monte chaqueño en una reserva natural destinada a conservar la biodiversidad y acercar a la comunidad al ambiente autóctono. La iniciativa se desarrolla en Cañada de Luque junto con la Fundación Mil Aves y ahora incorpora nuevas herramientas para quienes visitan el lugar.

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La propuesta, conocida como la “Reservita” de Cañada de Luque, busca preservar un fragmento de naturaleza y, al mismo tiempo, transformarlo en un espacio de aprendizaje. El recorrido puede realizarse de manera autoguiada, con información sobre las especies nativas disponible mediante códigos QR instalados recientemente.

De esta manera, quienes llegan al lugar pueden caminar por los senderos y consultar desde su propio teléfono datos sobre la flora que encuentran durante la visita. El sistema permite conocer más sobre el ambiente sin necesidad de contar con un guía y favorece un acercamiento responsable al monte.

Qué se puede hacer en la “Reservita” de Cañada de Luque

Uno de los nuevos atractivos es un escondite, un puesto acondicionado especialmente para observar y fotografiar aves. La estructura permite esperar y registrar a los ejemplares que viven en este sector de monte nativo sin acercarse de manera directa ni modificar sus comportamientos habituales.

El espacio está pensado tanto para fotógrafos y aficionados al avistaje como para cualquier visitante interesado en observar la fauna. Entre las especies que pueden encontrarse aparecen aves como el verdón, el cardenal y el naranjero, que forman parte de la biodiversidad presente en este ambiente chaqueño.

La experiencia combina entonces conservación y educación ambiental. Los visitantes pueden recorrer el predio, identificar especies de flora mediante la cartelería y dedicar tiempo a la observación de aves, mientras el espacio mantiene como prioridad el cuidado del ambiente natural.

Una iniciativa impulsada por el municipio

La creación de la reserva fue una decisión de la Municipalidad de Cañada de Luque, localidad ubicada en el departamento Totoral. La gestión municipal, encabezada por el intendente Rubén Velázquez, avanzó en la preservación del predio con el acompañamiento y asesoramiento de la Fundación Mil Aves, una asociación civil cordobesa vinculada con cuestiones ambientales.

El proyecto muestra una modalidad de conservación que no depende exclusivamente de grandes áreas protegidas. En este caso, un municipio decidió destinar un espacio de su territorio a preservar el monte nativo y sumar infraestructura para que la comunidad pueda conocerlo.

Desde la Fundación Mil Aves destacaron el valor de que la conservación se traduzca en acciones concretas. “Para nosotros es muy importante que un municipio haya decidido apostar por la conservación y que esa decisión se traduzca en acciones concretas. Una reserva no es solamente proteger un pedazo de monte: también es generar las condiciones para que la comunidad pueda conocerlo, valorarlo y aprender a cuidarlo”.

Los visitantes pueden observar aves sin interferir en su comportamiento.

¿Por qué son importantes estas pequeñas reservas?

La “Reservita” se encuentra en un contexto de transformación y fragmentación del monte nativo. En ese escenario, espacios de dimensiones reducidas también pueden funcionar como refugios para distintas especies y convertirse en lugares destinados a la educación ambiental.

Desde la Fundación Mil Aves consideran que las siete hectáreas tienen un valor que excede su superficie. “Sus siete hectáreas forman parte de un ambiente chaqueño que funciona como refugio para numerosas especies y como lugar de aprendizaje y encuentro con la naturaleza”.