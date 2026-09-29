Pelé compró una estancia de 700 hectáreas rodeada por la Mata Atlántica y la usó para criar peces, cerdos y ganado

Lejos de los estadios y las luces del espectáculo deportivo, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, mantuvo una faceta poco explorada vinculada al trabajo rural. A finales de la década de 1960, el astro brasileño adquirió la "Fazenda Sossego", un establecimiento de unas 661 hectáreas (frecuentemente estimado en 700) situado en la localidad de Juquiá, en el interior del estado de San Pablo.

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La estrella del fútbol conservó este predio durante aproximadamente 38 años como patrimonio personal, utilizándolo en simultáneo como espacio de descanso familiar y centro de explotación económica.

El desarrollo productivo del establecimiento

Del total de la superficie, cerca de 370 hectáreas estuvieron destinadas a labores del campo. El complejo contaba con infraestructura especializada para diversificar las tareas agropecuarias:

Piscicultura y ganadería: la finca disponía de 18 piletas para la cría de peces, además de corrales para la cría de porcinos y ganado bovino.

la finca disponía de 18 piletas para la cría de peces, además de corrales para la cría de porcinos y ganado bovino. Instalaciones de tambo: contaba con una lechería equipada con ordeño mecánico, silos para almacenamiento y caminos internos pavimentados para la circulación de maquinaria.

Cultivos: en el terreno se desarrollaban punciones agrícolas de bananeros y plantaciones de palmito.

en el terreno se desarrollaban punciones agrícolas de bananeros y plantaciones de palmito. Área administrativa: el predio incluía inmuebles para el personal operativo y oficinas destinadas a la gestión comercial de las distintas actividades.

Comodidades, infraestructura recreativa y valor inmobiliario

La zona residencial del predio estaba encabezada por la "Casa Rústica", la vivienda principal utilizada por el astro deportivo, la cual contaba con seis suites, pileta de natación y un salón de eventos.

Adicionalmente, el predio albergaba casi 30 habitaciones repartidas en casas y departamentos de huéspedes, dos capillas, un gimnasio, área de sauna, sala de juegos, un lago con embarcaciones a pedal y una cancha de fútbol con vestuarios propios para encuentros privados.

La Fazenda Sossego de Pelé salió a la venta en el mercado inmobiliario en 2024 con una cotización de USD 6,1 millones.

Tras el fallecimiento del astro el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, la propiedad permaneció en el acervo familiar. En 2024, la Fazenda Sossego salió a la venta en el mercado inmobiliario con una cotización de USD 6,1 millones, destacándose por su entorno natural preservado y su valor histórico.

El refugio de Pelé en Ciudad de México

En una modesta habitación escondida dentro de un histórico complejo de conferencias de la Ciudad de México, ‌los visitantes pueden adentrarse en ‌la historia del fútbol: el cuarto preservado donde durmió Pelé antes de liderar a Brasil hacia su tercer título mundial en 1970.

La exposición en la sede ​de la Conferencia Interamericana ⁠de Seguridad Social (CISS) ofrece un vínculo nostálgico con uno de los ‌momentos más emblemáticos en la historia de los Mundiales. La ⁠habitación ha adquirido un significado renovado ⁠con el regreso del torneo a México, conectando al país con la victoria de Brasil 4-1 sobre Italia en la final de 1970, ⁠un triunfo que consolidó el estatus legendario de Pelé.

"La mayoría ​del tiempo lo pasó en la ciudad de ‌Guadalajara y fue hasta la final ‌que se vienen para acá a la Ciudad de México a ⁠disputarla frente a Italia y es cuando pues la pregunta fue ¿y dónde podemos poner al equipo brasileño? Todo mundo quiere una foto, saludar, pedirle un autógrafo, dar la mano a Pelé", dijo a Reuters ​Pedro Kumamoto, ‌secretario general de la CISS.

"Y bueno, el rey Pelé durmió aquí, en estas instalaciones", agregó. Construido en 1963 para albergar encuentros diplomáticos e internacionales, el complejo fue elegido como un refugio seguro frente a las multitudes atraídas por la fama mundial ⁠de Pelé.