El increíble proyecto que restauró 600 hectáreas y rescató una especie

Hace un cuarto de siglo, una familia tomó una decisión que cambió para siempre una antigua zona ganadera en el estado de Río de Janeiro. En 2001, Nicholas y Raquel Locke fundaron la Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) en el municipio de Cachoeiras de Macacu, apostando a la recuperación de un territorio que había sido explotado durante décadas.

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La finca familiar, que había sufrido fuertes impactos por la agricultura y la tala, se transformó en un proyecto ambiental que superó todas las expectativas. Según datos aportados por World Land Trust, REGUA logró plantar 840.000 árboles nativos y restaurar más de 600 hectáreas de la Mata Atlántica, un ecosistema vital que estaba severamente degradado.

Pero la recuperación no fue solo paisajística. La restauración del bosque y los humedales generó un ambiente propicio para la biodiversidad, que volvió a poblar la reserva con cientos de especies de aves y otros animales silvestres. La conexión entre fragmentos de bosque permitió que la vida natural se reacomodara y prosperara.

Uno de los hitos más impactantes fue el regreso de la anta sudamericana, un mamífero que había desaparecido del estado hace más de un siglo. El último avistaje registrado en la región databa de 1914, cuando fue vista en el Parque Nacional de la Serra dos Órgãos. Su extinción local se atribuyó a la caza y a la destrucción de su hábitat natural.

REGUA fue fundada en 2001 en Cachoeiras de Macacu, Río de Janeiro.

En 2017, REGUA se unió al proyecto Refauna y a investigadores del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro para reintroducir la especie. Ese año liberaron los primeros tres ejemplares en la reserva, marcando un paso fundamental para la recuperación de la fauna local.

La iniciativa no solo logró liberar animales, sino que también alcanzó un momento crucial cuando estos ejemplares comenzaron a reproducirse en su entorno natural, consolidando la recuperación de la anta sudamericana en su hábitat original.

Este proyecto demuestra cómo la voluntad y el compromiso ambiental pueden revertir daños históricos y devolverle la vida a espacios naturales que parecían perdidos. La historia de REGUA es un ejemplo inspirador para quienes buscan soluciones concretas frente a la crisis ambiental global.

La anta sudamericana había desaparecido de la región en 1914.

La anta sudamericana (Tapirus terrestris) es el mamífero terrestre más grande de Brasil y el segundo de América del Sur, pudiendo pesar hasta 300 kilogramos y medir 242 centímetros de largo . Se distingue por su probóscide móvil, una cresta sagital prominente y una crin en el cuello, y es el último superviviente de la megafauna amazónica . Su dieta se basa en frutas y plantas, y cumple un rol ecológico vital como dispersora de semillas, especialmente de palmeras, lo que le valió el apodo de "jardinera del bosque" .

Es un animal solitario, de hábitos predominantemente nocturnos y crepusculares, que vive en territorios de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados . Su reproducción es lenta: la gestación dura más de 400 días y pare una sola cría por vez, que pesa entre 3,2 y 5,8 kilogramos.