Vinieron a Córdoba para atender a un oso con cáncer y les robaron equipos por más de 10 mil dólares

Un grupo de veterinarios que viajó desde Buenos Aires a Córdoba para evaluar a Koda, el oso pardo de más de 300 kilos que atraviesa un tratamiento por un tumor maligno, sufrió un robo antes de regresar a su provincia. El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 14 en una estación de servicio YPF de Santa Bárbara, ubicada fuera del anillo de Circunvalación. Los profesionales circulaban en una Chevrolet S10 blanca y se bajaron unos minutos para cargar agua para el mate. Cuando regresaron encontraron el vidrio trasero derecho roto y la caja de la camioneta forzada. Del vehículo faltaban equipos veterinarios valuados en más de US$10.000.

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"Nos quedamos sin laburo"

Entre los elementos robados había un monitor multiparamétrico MINRAY UMEC10, un equipo de electroquimioterapia y todo el instrumental de anestesia que habían llevado para trabajar con Koda. Una de las veterinarias, Julieta Artola, regresaba en avión y había dejado sus equipos con sus compañeros porque consideraban que de esa manera estarían más seguros. "Se llevaron todo el equipo de anestesia, estaba atrás en la caja. El mío estaba adelante de todo" , contó a la prensa. Artola sospecha que quienes cometieron el robo pudieron haber visto los instrumentos a través de la ventanilla antes de romper el vidrio y llevarse todo.

La investigación y el modus operandi

Los profesionales realizaron la denuncia y un camionero aportó un dato a la investigación. Según consta, dijo haber visto a dos o tres personas acercarse a la camioneta e intentar abrirla. También señaló a un Volkswagen Gol Trend rojo como sospechoso y aportó la patente, que quedó en manos de la Policía de Córdoba. "Dicen que es un modus operandi ahí: se ponen entre los autos, se bajan e intentan abrir" , relató la veterinaria. La pérdida golpea de lleno a los profesionales porque se trata de herramientas que utilizan todos los días. "El anestesista sin los aparatos no puede laburar. Fuimos a hacer una obra de bien y nos quedamos sin laburo" , lamentó Artola.

La delicada situación de Koda

Los veterinarios habían llegado a Córdoba para participar de la evaluación de Koda, el oso pardo de 15 años que permanece en el Parque de la Biodiversidad. El animal tiene una lesión tumoral maligna en el paladar, detectada en marzo de 2025. Aunque en los primeros controles no se habían observado cambios significativos, las revisiones más recientes mostraron una progresión de la formación. Por ese motivo, el equipo interdisciplinario decidió avanzar con una nueva evaluación bajo anestesia general para determinar el estado y la extensión de la lesión y analizar si es viable una eventual intervención quirúrgica. El robo de los equipos representa un golpe adicional para los profesionales que trabajan en el caso, ya que sin el instrumental adecuado se dificulta la continuidad del tratamiento y seguimiento del animal.