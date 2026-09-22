El ave que inspiró Río y hoy lucha por no desaparecer para siempre

En el año 2000, el guacamayo de Spix fue declarado extinto en estado silvestre, tras décadas de caza furtiva, tráfico ilegal y destrucción de su hábitat natural. Sin embargo, 22 años después, esta emblemática ave azul intentó regresar a la selva amazónica de Brasil gracias a un programa de reintroducción que parecía prometedor, pero la aparición de un virus grave puso en jaque todo el proyecto.

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Este colorido guacamayo, conocido mundialmente por la película animada Río, es único en su género Cyanopsitta y se distingue por un intenso azul que cubre casi todo su cuerpo. A pesar de su desaparición en la naturaleza, la especie sobrevivió en cautiverio, con esfuerzos internacionales que comenzaron en 1990 y continuaron con la creación de un programa oficial brasileño en 2007, a cargo del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio).

El regreso del ave de "Río": el histórico proyecto para salvar al guacamayo azul

En 2022, se liberaron 20 guacamayos de Spix en un área protegida del municipio de Curaçá, en Brasil, como parte de un plan para restablecer la población silvestre. Para ayudar a su adaptación, se liberaron junto a ellos guacamayos de alas azules silvestres, que les enseñaron a buscar alimento y evitar peligros. Los científicos monitorearon a cada ejemplar mediante collares con antenas, y al principio los resultados fueron alentadores.

No obstante, la naturaleza siguió siendo un desafío para estas aves. Durante el primer año, el 25% de los guacamayos liberados fueron depredados por halcones, buitres y hasta una oncilla. A pesar de esto, se registró el nacimiento de dos polluelos en libertad, un logro sin precedentes en décadas, aunque ambos murieron poco después. Los expertos señalaron que "este evento reproductivo, en poco tiempo tras la liberación, aumenta la probabilidad de una reproducción más exitosa durante la siguiente temporada de reproducción de 2024".

El guacamayo de Spix fue declarado extinto en estado silvestre en 2000.

¿Qué es el circovirus y por qué frenó la reintroducción de la especie?

El programa mostraba señales de éxito y un estudio de la Universidad de Cambridge proyectó que, si se mantenían liberaciones anuales de 20 ejemplares durante 20 años, la especie podría restablecerse en su entorno natural. Sin embargo, las liberaciones se detuvieron en 2023 y 2024, frenando el avance.

El golpe más duro llegó en noviembre de 2025, cuando ICMBio declaró emergencia sanitaria tras detectar que los once guacamayos Spix aún en libertad dieron positivo a circovirus, una enfermedad viral que afecta exclusivamente a las aves, sin cura conocida y con alta mortalidad. Además, el virus se propagó a la población en cautiverio, afectando a 34 guacamayos.

Aislamiento y cuarentena: la carrera contrarreloj para frenar el contagio

Actualmente, los animales infectados permanecen aislados en el centro de cría en Curaçá, mientras que los 69 ejemplares que dieron negativo fueron trasladados a otra instalación especializada para continuar bajo estricta cuarentena y vigilancia veterinaria. En un comunicado, ICMBio explicó que "la separación entre aves positivas y negativas es una medida fundamental de bioseguridad para reducir el riesgo de propagación del virus y preservar la salud de los animales".

Este brote implicó la paralización total del programa de reintroducción y obligó a ICMBio y a la Asociación para la Conservación de los Loros Amenazados (ACTP) a concentrar sus esfuerzos en la contención del virus, el cuidado intensivo de los guacamayos y la investigación para determinar cómo llegó esta enfermedad a la población.

En 2022 se liberaron 20 ejemplares en un área protegida de Brasil.

El futuro del guacamayo de Spix en la naturaleza sigue siendo incierto, pero detrás de este revés hay un compromiso firme por parte de científicos y conservacionistas que trabajan para que, algún día, esta especie pueda volver a surcar libre los cielos amazónicos.