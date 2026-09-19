Descubren en Bolivia la primera nueva especie de felino en un siglo

El último jueves se confirmó un hallazgo que sorprendió al mundo de la biología: en Bolivia apareció la primera especie de felino nueva descubierta en un siglo. El protagonista de esta historia es el Leopardus tilcayo, un gato salvaje con manchas que fue investigado por un equipo liderado por la bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz.

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Conocido localmente como Tilcayo, este felino destaca por su rostro pequeño y arrugado, orejas cortas y redondeadas y bigotes largos. Su pelaje manchado recuerda al de un leopardo, lo que llamó la atención desde su primer encuentro en 2016, cuando fue descrito como “un gato extraño”. El hombre que lo encontró lo llevó a su casa, conviviendo con él durante un año, hasta que entendió que era un animal salvaje y decidió trasladarlo al santuario Senda Verde para asegurarle una vida mejor.

¿Cómo fue el descubrimiento del Leopardus tilcayo en Bolivia?

La científica Nogales-Ascarrunz, fundadora del Programa de Investigación de Félidos Bolivianos, visitó el santuario y coordinó un estudio junto con el genetista Eduardo Eizirik, de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul (Brasil), y Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes, quienes son coautores del trabajo que se publicó el 17 de septiembre en la revista Current Biology.

Gracias a este análisis genómico, el equipo logró ubicar con precisión al Tilcayo dentro del árbol genealógico de los felinos, lo que llevó a una redefinición importante en la clasificación de las especies del género Leopardus. Este avance científico marca un antes y un después, ya que es la primera especie de felino reconocida desde el descubrimiento del gato de las pampas en 1923.

El Tilcayo tiene rostro arrugado, orejas cortas y bigotes largos.

El misterio de las Yungas: el hábitat andino del nuevo felino sudamericano

El Tilcayo habita en la ecorregión de los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en Bolivia. Aunque todavía se están estudiando sus hábitos, su existencia cambia la forma en que los expertos entienden la diversidad de los pequeños felinos sudamericanos.

James Sanderson, líder de la Fundación para la Conservación de Pequeños Felinos Silvestres, afirmó que, pese a lo sorprendente del hallazgo, “los resultados cambian profundamente la forma en que los especialistas agrupan las especies de felinos pequeños del género Leopardus”.

Habita en los bosques de Yungas, en la vertiente oriental de los Andes.

El tigrino peruano: la otra joya biológica revelada por la genética

El estudio también reveló una nueva subespecie en Perú llamada Leopardus tigrinus antisuyo, conocida como tigrino, oncilla o gato tigre. Este felino se caracteriza por su aspecto robusto, pelaje marrón amarillento con manchas estrechas y alargadas, y una cola delgada que termina en punta.

Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de Sudamérica, sino que también abre nuevas puertas para la conservación de estos felinos que habitan en ecosistemas frágiles y poco explorados. La ciencia continúa desvelando secretos que parecían dormidos durante décadas, y el Tilcayo es un claro ejemplo de ello.