Durante una recorrida por el Parque Nacional Aconquija, en Tucumán, el guía y fotógrafo Leonardo González logró captar una imagen poco habitual: un yaguarundí en plena naturaleza. Este registro, obtenido en septiembre, se convirtió en un momento muy especial para quienes disfrutan de la fotografía de fauna silvestre.

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¿Qué es un yaguarundí y cómo vive este felino silvestre?

El yaguarundí es un felino de cuerpo alargado y patas cortas que suele confundirse con un “puma pequeño” debido a su particular aspecto. Sin embargo, es mucho más escurridizo y difícil de observar que otros grandes felinos. Su dieta está compuesta por pequeños mamíferos, aves y reptiles, entre otras presas de tamaño reducido.

Este avistaje cobra aún más valor si se considera el entorno donde tuvo lugar. El Parque Nacional Aconquija protege alrededor de 94.000 hectáreas de las ecorregiones Yungas y Altos Andes, con más de 900 especies de flora y fauna. La reserva abarca desde selvas hasta zonas de alta montaña, lo que genera una gran diversidad de hábitats naturales.

Para González, la fotografía de naturaleza implica mucha paciencia y dedicación. “Muchas veces la búsqueda comienza siguiendo rastros, recorriendo senderos y esperando durante horas hasta que, de manera inesperada, aparece un animal que puede permanecer apenas unos segundos a la vista”, explicó. Así, cada imagen capturada representa una recompensa única.

El Parque Aconquija protege 94.000 hectáreas de Yungas y Altos Andes.

¿Por qué es clave conservar el Parque Nacional Aconquija?

Más allá de la imagen, este encuentro subraya la importancia de conservar los espacios naturales y respetar la fauna autóctona. El Parque Nacional Aconquija fue creado para proteger estos ecosistemas, amenazados durante años por actividades como la explotación maderera, la ganadería y la agricultura, que impactaron negativamente en la biodiversidad local.

El avistaje invita a mirar con atención la riqueza natural tucumana. Aunque el yaguarundí puede pasar desapercibido para quienes recorren las yungas, sigue siendo un habitante fundamental de la región. “Encuentros como este nos recuerdan lo afortunados que somos de compartir el territorio con ellos”, destacó González, junto con un mensaje sobre la responsabilidad de cuidar estos ambientes donde estas especies viven libres.

El yaguarundí es un felino escurridizo difícil de observar.

Una curiosidad del yaguarundí: el felino que maúlla como un pájaro

Si algo sorprende a los investigadores que estudian al yaguarundí es su repertorio vocal. A diferencia de otros felinos que rugen o maúllan de forma reconocible, este pequeño cazador emite al menos 13 tipos de sonidos distintos. Entre ellos hay purridos, chasquidos, parloteos y hasta un chirrido que suena idéntico al canto de un pájaro.

Un idioma secreto de 13 sonidos para sobrevivir en la selva tucumana

Los yaguarundíes son animales solitarios que viven en territorios enormes y se encuentran rara vez. Cuando dos individuos se cruzan, necesitan señales claras para evitar conflictos innecesarios o para coordinar encuentros reproductivos. Su amplia gama vocal funciona como un idioma secreto que solo ellos entienden.