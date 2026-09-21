El tigre más raro del mundo tiene una nueva esperanza de vida tras el nacimiento de tres ejemplares

La supervivencia de la subespecie felina más amenazada del planeta tiene una nueva esperanza tras el nacimiento de tres crías de tigre Sumatra en el Parque Zoológico Attica, en Grecia. Esto marcó un avance en los programas internacionales para evitar que desaparezca de forma definitiva el felino más pequeño.

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Las crías del Panthera tigris sumatrae nacieron a principios de julio. Recientemente alcanzaron los dos meses de vida y acaban de recibir las vacunas correspondientes y microchips de identificación.

Los dos machos y una hembra son descendientes de la hembra Toba y del macho Argos, un ejemplar que murió recientemente a causa de un cáncer. Sus nacimientos representan un nuevo avance dentro de los programas internacionales que buscan preservar la especie y mantener una población saludable que, en el futuro, pueda contribuir a eventuales reintroducciones en su hábitat natural.

El cuidado de los tigres de Sumatra

La tarea de los veterinarios no resulta sencilla. Aunque todavía son pequeños, los cachorros ya desarrollaron dientes y garras capaces de dificultar las intervenciones. Además, muestran un comportamiento inquieto durante las revisiones y reaccionan ante la manipulación de los cuidadores.

“A los tigres no les gusta que los manipulen. Son muy salvajes”, aseguró Arsenoi Psaroudaki, veterinaria especializada en fauna salvaje del Parque Zoológico Attica. Por esta razón, el equipo debe actuar con rapidez durante cada procedimiento.

El objetivo principal es completar los controles sanitarios sin prolongar innecesariamente el contacto con los animales y reducir así el nivel de estrés que pueden experimentar durante las intervenciones. Para los especialistas, estas primeras revisiones permiten comprobar el estado de salud de los ejemplares y avanzar con los cuidados necesarios durante sus primeros meses de vida.

La situación crítica de los tigres de Sumatra

El nacimiento de estos animales también tiene una gran importancia que va más allá del propio zoológico. El felino atraviesa una situación crítica en su hábitat natural. La población salvaje en la isla de Sumatra ronda actualmente los 400 ejemplares, según la información difundida sobre el programa de conservación.

La pérdida de su entorno constituye una de las principales amenazas para su supervivencia, ya que la deforestación avanza sobre los espacios naturales de Sumatra y reduce las condiciones necesarias para que estos animales puedan sobrevivir y reproducirse.

Esta situación convirtió al tigre de Sumatra en una de las especies felinas más amenazadas y aumentó la importancia de los programas destinados a preservar ejemplares fuera de su ambiente natural.

Los parques mantienen poblaciones de reserva bajo seguimiento veterinario y trabajan para garantizar que los ejemplares se mantengan en buenas condiciones de salud.

La expectativa de los especialistas apunta a que estos esfuerzos puedan contribuir, en el futuro, a posibles reintroducciones de tigres de Sumatra en la naturaleza. Para que ese objetivo sea posible, resulta necesario mantener una población de reserva y desarrollar programas coordinados de reproducción y conservación que permitan preservar la diversidad de la especie.