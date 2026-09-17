Alerta y sorpresa en Bernal por la aparición de un zorro en la vía pública

Un zorro apareció en la localidad de Bernal. En un principio fue visto en Labardén al 48, entre Uriburu y Cramer, y luego recorrió distintos sectores de la zona, incluída la estación de Bernal. Tras ser anoticiada su presencia por varios vecinos, la Dirección de Zoonosis del municipio de Quilmes actuó junto a miembros de Fundación Planeta. Las autoridades actuaron de manera inmediata, dado que representaba un riesgo tanto para mascotas como el propio animal.

{{{htmlAmp}}}

Tras el despliegue del operativo por parte de los rescatistas en la zona, los veterinarios confirmaron que no presentaba heridas ni lesiones y que se encontraba en buen estado de salud general, por lo que fue trasladado rápidamente para su liberación en un entorno natural seguro.

El animal fue rescatado y liberado en una zona natural segura. Foto: X

Por qué apareció un zorro en Bernal

La presencia de un zorro gris pampeano en pleno centro urbano de Bernal puede ser tanto por factores ecológicos como antrópicos propios del urbanismo. Por un lado, la zona limita con la ribera de Quilmes y se encuentra relativamente cerca de reservas como la de Avellaneda o el Parque Provincial Pereyra Iraola. En este sentido, los zorros suelen desplazarse por vías del ferrocarril, descampados o conductos en busca de territorio o alimento.

Además, el avance de las construcciones y la reducción de espacios verdes empujan a la fauna silvestre a adentrarse en cascos urbanos desorientados por el ruido y el tránsito. De todas maneras, no se puede descartar que el ejemplar estuviera en cautiverio en un domicilio particular de la zona y se haya escapado.

Cuál es el protocolo ante la aparición de fauna silvestre

El protocolo ante la aparición de fauna silvestre en zonas urbanas exige mantener la calma y no intentar capturar ni tocar al animal. Lo prioritario es resguardar de inmediato a las mascotas de la casa en un ambiente cerrado y dejarle al ejemplar una vía de escape despejada hacia el exterior, evitando acorralarlo para que no reaccione de manera agresiva por estrés o miedo.

Una vez que el área esté segura, se debe dar aviso urgente a las autoridades locales encargadas del manejo de fauna. En Quilmes y la zona sur, el reporte se realiza a través de la línea de Atención al Vecino (147) o a Defensa Civil (103), quienes activan a la Dirección de Zoonosis y a las fundaciones rescatistas para efectuar una captura segura mediante redes o jaulas trampa.