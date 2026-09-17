Alerta en el Río de la Plata: el CONICET busca a pescadores para investigar una extraña especie exótica

Una nueva aparición de un esturión en aguas del Río de la Plata reavivó el llamado público que hace dos años realizó un equipo científico del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA).

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En ese entonces, los investigadores solicitaron a todo aquel que pescara un ejemplar de esta especie exótica que lo acercara para poder estudiarlo en el marco de un proyecto de investigación. La publicación en redes sociales de una captura reciente alertó a los expertos, que buscan conocer más sobre esta presencia de gran interés para la ciencia.

El origen de la convocatoria

La idea de pedir la colaboración de aficionados a la pesca surgió de la propia iniciativa de un pescador que, conociendo la importancia de la especie, donó el pez que había atrapado en la zona de Punta Lara.

A ese hallazgo de 2024 le siguieron otros tres el mismo año, para luego no reportarse ningún otro hasta hace unos días atrás. El primer reporte de un individuo en esta zona data de 1999 y desde entonces, las capturas han sido esporádicas, lo que convierte cada aparición en un aporte valioso para los científicos.

Qué revelaron los estudios sobre los esturiones

"Aunque las apariciones son escasas, nos han permitido realizar estudios que revelaron cuestiones importantes y por eso, invitamos a pescadores deportivos de la zona a acercarnos los ejemplares que capturen porque significa un enorme aporte científico", relata Tomás Maiztegui, investigador del CONICET en el ILPLA e integrante de este proyecto basado en los esturiones del Río de la Plata, una especie introducida por el ser humano y de cuya biología en ambientes locales se conoce poco.

"Gracias a la donación de los que se encontraron en 2024, observamos que los tubos digestivos están prácticamente vacíos y que se trata de animales inmaduros y en pobres condiciones de salud. Esto nos indica que no se habrían adaptado al ecosistema y no estarían desarrollando poblaciones estables, pero nunca se sabe", subraya el especialista.

Las variedades que han aparecido aquí (Huso baerii y Huso gueldenstaedtii) suelen alcanzar alrededor de 100 centímetros al llegar a la madurez sexual, pero no es el caso de la mayoría de los individuos encontrados. "En general tienen entre 50 y 60 centímetros y muestran signos de desnutrición. Necesitamos seguir investigando para conocer más sobre su biología, distribución y estado de salud y así saber si podrían estar impactando negativamente sobre los ecosistemas", agrega Maiztegui.

La principal hipótesis sobre su presencia en la cuenca del Río de la Plata es que podría tratarse de individuos que se escapan de estaciones de cría establecidas en el Río Uruguay.

Una especie prehistórica de gran valor

Los esturiones son peces prehistóricos, surgidos hace 200 millones de años y que aún conservan muchos rasgos de su morfología original.

A nivel global tienen una gran importancia en distintos sentidos: económica, ya que sus huevos son la materia prima para la elaboración del caviar; y ecológica, ya que están en peligro de extinción. El proyecto de ciencia ciudadana busca que quienes encuentren un ejemplar no lo devuelvan al agua, sino que lo conserven y registren lugar de captura, fecha, longitud y peso.

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