El avistamiento ocurrió durante una caminata por el Parque Natural Aguas de Ramón.

Un cóndor andino fue registrado el martes durante un recorrido por el sector de Saltos de Apoquindo, dentro del Parque Natural Aguas de Ramón, en la precordillera de Santiago de Chile. La presencia del ejemplar sorprendió a los visitantes y volvió a poner en primer plano la biodiversidad que todavía conserva este sector.

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El avistamiento se produjo mientras personas recorrían uno de los senderos de la zona. La aparición del ave llamó especialmente la atención por la cercanía con el circuito turístico y por tratarse de una especie emblemática de los Andes.

Entre el circuito turístico y la precordillera: el trayecto donde apareció el cóndor

Saltos de Apoquindo integra una red de senderos vinculada con diferentes espacios naturales administrados por la Asociación Parque Cordillera. Una de las alternativas para llegar parte desde el acceso de Bulnes Correa y contempla alrededor de 14 kilómetros entre ida y vuelta.

El recorrido requiere unas siete horas y presenta una dificultad considerada media a alta. También existe la posibilidad de acceder desde Aguas de Ramón, un parque donde ya se habían documentado avistamientos de cóndores y que cumple un papel importante como corredor para la fauna de la precordillera.

Para realizar esta ruta se exige utilizar calzado adecuado. Además, existen restricciones específicas: no pueden ingresar menores de 15 años a ese recorrido y están prohibidos los drones, las mascotas, las fogatas y los ruidos molestos.

¿Qué características tiene el cóndor andino y cómo vive en los Andes?

El cóndor andino, conocido científicamente como Vultur gryphus, se distribuye a lo largo de Chile y está estrechamente asociado con los ambientes cordilleranos. Es una de las aves de mayor tamaño de la región. Puede alcanzar entre 100 y 120 centímetros de longitud y acercarse a los tres metros de envergadura.

Una de sus principales características es su capacidad para aprovechar las corrientes ascendentes de aire. Gracias a ellas puede desplazarse durante grandes distancias mientras planea, con un consumo energético relativamente bajo.

Su alimentación también cumple una función dentro de los ecosistemas. El cóndor consume principalmente carroña, por lo que contribuye a eliminar restos de animales y forma parte del equilibrio sanitario de los ambientes donde vive.

¿Por qué cada avistamiento genera atención?

Aunque la presencia de cóndores en Aguas de Ramón ya cuenta con registros oficiales, encontrarse con uno en plena libertad sigue siendo un acontecimiento destacado. La especie tiene una baja tasa reproductiva y enfrenta diferentes amenazas que afectan su conservación.

En Chile, el cóndor andino está considerado “Casi amenazado”, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como “Vulnerable”. Además, desde 2006 cuenta con la condición de Monumento Natural.

La especie puede alcanzar casi tres metros con las alas extendidas.

Por ese motivo, el encuentro ocurrido en Saltos de Apoquindo no solo representa una escena llamativa para quienes visitaban el lugar. También permite recordar la importancia de conservar los espacios naturales que rodean a las grandes ciudades.

¿Qué hacer si ves un cóndor?

Ante un avistamiento, lo recomendable es mantener distancia y evitar cualquier comportamiento que pueda modificar la conducta del animal. Tampoco hay que intentar alimentarlo ni acercarse para conseguir una fotografía más próxima.

Si el cóndor presenta señales de estar herido, desorientado o imposibilitado de volar, se debe informar la situación al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o al personal responsable del parque.

Actualmente, Aguas de Ramón permanece abierto al público. Como parte de sus actividades, el parque tiene prevista para el 27 de septiembre una excursión guiada dedicada al reconocimiento de aves rapaces, una propuesta que busca acercar a los visitantes a la fauna local sin interferir con su comportamiento natural.