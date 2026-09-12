Parece un conejo pero es una de las especies más misteriosas de la Patagonia: 5 datos fascinantes de la vizcacha de Wolffsohn

En las zonas rocosas de la Patagonia habita un pequeño mamífero que puede confundirse a simple vista con un conejo. Sin embargo, se trata de una especie mucho más particular y de la que todavía se conoce muy poco: la vizcacha de Wolffsohn.
También conocido como chinchillón anaranjado, es un roedor que vive en ambientes cordilleranos del oeste de Santa Cruz y en áreas cercanas de Chile. Su aspecto recuerda al de otras vizcachas, aunque tiene algunas características que permiten diferenciarla, como su particular pelaje de tonalidades ocre y anaranjadas.
5 datos fascinantes de la vizcacha de Wolffsohn
Dada la falta de información sobre sus poblaciones, la vizcacha de Wolffsohn continúa siendo una de las especies menos conocidas de la fauna patagónica. Sin embargo, estos son los cinco datos fascinantes que se conocen sobre este animal:
- Parece un conejo, pero es un roedor de montaña: Aunque por su cuerpo redondeado, sus grandes patas traseras y sus orejas puede recordar a un conejo, la vizcacha de Wolffsohn pertenece a la familia Chinchillidae, la misma que incluye a las chinchillas y a otras vizcachas. Puede alcanzar unos 47 centímetros de longitud corporal y pesar entre 1 y 3 kilos. Una de sus características más distintivas es el pelaje ocre anaranjado, que permite diferenciarla del chinchillón común. También presenta orejas más cortas.
- Vive entre rocas y a gran altura: Habita mesetas y zonas cordilleranas con poca vegetación, donde puede encontrarse desde unos 800 hasta los 4500 metros de altura. Su vida está estrechamente vinculada a las formaciones rocosas. Es capaz de saltar de una pared rocosa a otra utilizando su larga cola como una especie de balancín. En Argentina, su distribución se concentra principalmente en el oeste de la provincia de Santa Cruz.
- Tiene una dieta mucho más selectiva de lo que podría parecer: Como otros miembros de su familia, es herbívora, pero estudios realizados en la Patagonia encontraron que no come cualquier planta que tenga disponible. Una investigación realizada en el área protegida del río Pinturas analizó su alimentación a partir de muestras de materia fecal y encontró que la especie selecciona especialmente distintos tipos de pastos y arbustos.
- Se mueve en grupo y tiene una curiosa forma de protegerse: Suele vivir en pequeños grupos, aunque también pueden encontrarse ejemplares solitarios. Sus refugios se encuentran escondidos entre rocas y grietas y pueden contar con varias salidas. Cuando se desplaza por su particular hábitat, sus patas traseras y su cola le permiten realizar grandes saltos entre las paredes rocosas. Además, cuando se encuentra en peligro puede emitir silbidos penetrantes que funcionan como señales de alarma para alertar a otros integrantes de la colonia.
- Es una de las especies más desconocidas de la fauna patagónica: Quizás uno de los datos más llamativos sobre la vizcacha de Wolffsohn es que, pese a ser una especie nativa de la Patagonia, todavía existen grandes interrogantes sobre su población y su historia natural. En 2024, un guardaparque del Parque Nacional Perito Moreno, en Santa Cruz, logró fotografiar un ejemplar después de nueve años sin registros de la especie en esa área.