Parece un conejo pero es una de las especies más misteriosas de la Patagonia: 5 datos fascinantes de la vizcacha de Wolffsohn. Foto: Facebook

En las zonas rocosas de la Patagonia habita un pequeño mamífero que puede confundirse a simple vista con un conejo. Sin embargo, se trata de una especie mucho más particular y de la que todavía se conoce muy poco: la vizcacha de Wolffsohn.

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También conocido como chinchillón anaranjado, es un roedor que vive en ambientes cordilleranos del oeste de Santa Cruz y en áreas cercanas de Chile. Su aspecto recuerda al de otras vizcachas, aunque tiene algunas características que permiten diferenciarla, como su particular pelaje de tonalidades ocre y anaranjadas.

5 datos fascinantes de la vizcacha de Wolffsohn

Dada la falta de información sobre sus poblaciones, la vizcacha de Wolffsohn continúa siendo una de las especies menos conocidas de la fauna patagónica. Sin embargo, estos son los cinco datos fascinantes que se conocen sobre este animal:

La vizcacha de Wolffsohn es uno de los animales más enigmáticos de la Patagonia. Foto: Instagram

Parece un conejo, pero es un roedor de montaña: Aunque por su cuerpo redondeado, sus grandes patas traseras y sus orejas puede recordar a un conejo, la vizcacha de Wolffsohn pertenece a la familia Chinchillidae, la misma que incluye a las chinchillas y a otras vizcachas. Puede alcanzar unos 47 centímetros de longitud corporal y pesar entre 1 y 3 kilos. Una de sus características más distintivas es el pelaje ocre anaranjado, que permite diferenciarla del chinchillón común. También presenta orejas más cortas.

Aunque por su cuerpo redondeado, sus grandes patas traseras y sus orejas puede recordar a un conejo, la vizcacha de Wolffsohn pertenece a la familia Chinchillidae, la misma que incluye a las chinchillas y a otras vizcachas. Puede alcanzar unos 47 centímetros de longitud corporal y pesar entre 1 y 3 kilos. Una de sus características más distintivas es el pelaje ocre anaranjado, que permite diferenciarla del chinchillón común. También presenta orejas más cortas. Vive entre rocas y a gran altura: Habita mesetas y zonas cordilleranas con poca vegetación, donde puede encontrarse desde unos 800 hasta los 4500 metros de altura. Su vida está estrechamente vinculada a las formaciones rocosas. Es capaz de saltar de una pared rocosa a otra utilizando su larga cola como una especie de balancín. En Argentina, su distribución se concentra principalmente en el oeste de la provincia de Santa Cruz.