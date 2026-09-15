Ya había sido rescatado en Salta en 2019 y liberado en 2021.

En un acto cargado de emoción, especialistas en conservación ambiental liberaron a un cóndor andino llamado Kurruf en la provincia de Río Negro. Este emblemático ave pudo regresar a su hábitat natural luego de recuperarse de una grave intoxicación que le impedía volar.

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La historia de Kurruf comenzó el 10 de julio, cuando un vecino de Arroyo Tembrao detectó al cóndor en un estado débil y avisó rápidamente al equipo encargado de su cuidado. Tras dos días de búsqueda, los especialistas encontraron al animal con un peso de 9 kilos, muy por debajo del rango habitual que oscila entre 13 y 15 kilos. Su estado era tan delicado que no podía alzar vuelo.

¿Qué le pasó al cóndor Kurruf y cómo fue su rehabilitación?

Los veterinarios confirmaron que Kurruf estaba intoxicado, probablemente por haber consumido carne contaminada con cebo tóxico. Fue atendido inicialmente en Valcheta y luego trasladado a Buenos Aires, donde permaneció un mes y medio en la Fundación Temaikèn para su rehabilitación.

La liberación se llevó a cabo en un lugar llamado La Casita de Chocolate, en medio de una ceremonia ancestral realizada por la comunidad originaria Kintul Folil. Más de 600 personas participaron de este evento que marcó un paso crucial para la conservación del cóndor andino.

Kurruf pesaba solo 9 kilos cuando fue encontrado en julio.

Ceremonia ancestral y seguimiento en territorio: la vuelta al cielo patagónico

Tras la liberación, los especialistas continuaron el seguimiento de Kurruf para garantizar su correcta reinserción en el ambiente natural. Según explicaron, el ave es adulta y ya sabe volar y buscar alimento, pero seguirá siendo monitoreada con la colaboración de la comunidad local para asegurar su bienestar.

Esta no es la primera vez que Kurruf enfrenta una situación crítica. En 2019 fue rescatado en Salta por debilidad tras haber estado encerrado, y fue liberado por primera vez en 2021 luego de su recuperación. “Es un cóndor que estuvo dentro del programa de conservación cuando tenía alrededor de un año. Se le hizo seguimiento por muchos meses, hasta que pudo aprender a volar y se independizó de nosotros”, recordó Benítez, uno de los expertos que trabajó en su cuidado.

El caso de Kurruf refleja el compromiso de las comunidades y especialistas en proteger esta especie emblemática, que simboliza la riqueza natural de la región andina y la importancia de trabajar en conjunto para preservar la fauna silvestre.

Estuvo un mes y medio en la Fundación Temaikèn recuperándose.

Cómo ayudar a Temaikèn con el rescate de animales

Según la información de la Fundación Temaikèn, hay varias formas concretas de colaborar con su misión de conservación. La principal vía es donar. A través de la plataforma oficial de Donar Online, podés hacerte donante con montos que van desde $3.000, o elegir otro monto, con opción de débito único o mensual. Tu aporte permite rescatar, rehabilitar y reinsertar animales silvestres en el Centro de Rescate Temaikèn.

También podés ser voluntario. La fundación convoca a personas para programas como Atención al Visitante, Jugando en la Naturaleza y Comportamiento Animal, con actividades en el Bioparque durante la semana, fines de semana y feriados. El objetivo es reconectar al ser humano con la naturaleza.

Otra alternativa es difundir su labor. Compartir casos como el de Kurruf o el trabajo del Centro de Recuperación de Especies (CRET) ayuda a visibilizar la problemática del tráfico ilegal y la pérdida de hábitat. En sus 25 años, el centro recibió más de 16.000 animales silvestres. Para más información, podés contactarlos al (0348) 443-6900 o visitar su sitio oficial fundaciontemaiken.org.ar.