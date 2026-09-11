Angelina Jolie compró 60.000 hectáreas en Camboya para salvar a los elefantes y construir un santuario natural

En 2003, Angelina Jolie adquirió unas 60.000 hectáreas en la provincia de Battambang, Camboya, con la misión de convertirlas en un santuario natural. La actriz, que se enamoró del país durante el rodaje de Tomb Raider en 2000, decidió enfrentar la devastación causada por la deforestación, la caza furtiva y la presencia de minas terrestres activas en esa zona conocida como el “Bosque de los Cien Elefantes”.

{{{htmlAmp}}}

La fundación lleva el nombre de su hijo mayor adoptivo y nacido en ese país. De esta manera, la ONG Maddox Jolie-Pitt (MJP) fue creada para gestionar el área de forma local y, en lugar de imponer soluciones externas, el proyecto apostó a que la comunidad sea la protagonista directa de la conservación. El equipo está conformado en un 100% por trabajadores camboyanos, lo que generó un impacto social y ambiental profundo.

Una de las claves para detener la caza ilegal fue contratar a antiguos cazadores furtivos como guardabosques. Al brindarles un empleo formal con salarios que incluyen bonos extra de entre 150 y 200 dólares mensuales, se logró transformar a quienes antes representaban una amenaza en protectores activos del ecosistema. Gracias a esta estrategia, las cámaras trampa volvieron a registrar la presencia de elefantes asiáticos en la reserva.

El financiamiento del proyecto proviene principalmente de Jolie, que destina entre medio millón y un millón de dólares anuales para cubrir salarios y la protección del bosque. Pero la iniciativa no se limita a cuidar la fauna: el desminado permitió desarrollar una agricultura sostenible y mejorar la infraestructura local, mostrando que la conservación ambiental está ligada al progreso comunitario.

Angelina Jolie compró 60.000 hectáreas en una zona rica en vida silvestre pero amenazada por la caza furtiva y la degradación ambiental.

Actualmente, la fundación colabora con diez escuelas y administra dos clínicas que atienden a unas 11.000 personas cada año. Además, provee filtros de agua potable para los estudiantes, reforzando así la dignidad y bienestar de la población. Este modelo demuestra que proteger la naturaleza es posible cuando se combina con el desarrollo económico y social de quienes habitan la zona.

Angelina Jolie debutó en Instagram con una carta de una niña afgana

Cabe recordar que cuando la actriz abrió su cuenta en Instagram, su primer posteo fue para publicar una carta de puño y letra de una niña afgana, quien cuenta los miedos que la recorren por el reciente regreso de los talibanes al poder. "Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán", escribió en su cuenta @angelinajolie quien es embajadora ante el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur). El perfil de la actriz acumuló esa misma tarde más de 2,3 millones de seguidores.

“En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos", prosiguió Jolie en el posteo de mediados de 2021. La estrella de Hollywood visitó el país de Medio Oriente en 2001, dos semanas después de los atentados a las Torres Gemelas, y desde ese momento cosechó una relación estrecha con la nación asiática.