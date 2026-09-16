Todavía no está en peligro de extinción, pero los expertos coinciden en que es alarmante cuántos mueren: "Río seco"

Los ríos españoles atraviesan durante el verano uno de los momentos más difíciles para gran parte de sus animales. Las altas temperaturas, sumadas a las sequías y a la reducción del caudal de agua pueden transformar algunos cursos de agua en trampas para las especies que dependen de ellos.

{{{htmlAmp}}}

Uno de los casos que genera preocupación entre los especialistas es el del jarabugo, un pez endémico pequeño de la península Ibérica. Aunque por el momento no está oficialmente entre las especies en peligro de extinción, los datos sobre su evolución son alarmantes.

Según OkDiario, algunas poblaciones perdieron alrededor del 70% de sus ejemplares en apenas seis años. La situación es especialmente delicada en los ríos de Extremadura, donde se concentra buena parte de sus ejemplares. Allí, el estiaje puede reducir considerablemente los ambientes para la especie.

Cuando el río se convierte en una trampa

El problema se origina cuando el caudal disminuye hasta tal punto que el río deja de mantener un curso continuo. El agua queda concentrada en charcos aislados, donde la temperatura aumenta rapido y disminuye el oxígeno.

Para los peces, esto puede ser letal. Si no consiguen desplazarse hacia sectores con mayor profundidad, corriente o mejores condiciones ambientales, quedan atrapados en pequeños charcos que se deterioran a medida que avanza el verano.

A esto se le suma otro obstáculo, que es la presencia de presas, azudes y otras barreras artificiales que fragmentan los ríos. Según OkDiario, España cuenta con más de un millón de estos obstáculos que dificultan el desplazamiento de la fauna en el agua.

El cambio climático hace lo suyo en la profundización del problema. El aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de períodos secos favorecen la pérdida de caudal justamente durante los meses en los que los ríos necesitan mantener condiciones adecuadas para la supervivencia de sus especies.

Un problema para muchas especies

El jarabugo no es el único animal afectado por la transformación de los ecosistemas fluviales. El salmón atlántico perdió por ejemplo el 82% de sus poblaciones en España durante las últimas décadas. Por su parte, el desmán ibérico, que es un pequeño mamífero semiacuático, sufrió una reducción cercana al 70% de sus ejemplares.

El caso del salmón también está relacionado con las dificultades para desplazarse por los ríos y alcanzar los lugares donde se reproduce. Las temperaturas altas y los bajos caudales reducen todavía más los sectores aptos para su supervivencia.

Frente a ello, los especialistas apuntan a la necesidad de recuperar los caudales ecológicos y a mejorar la conectividad de los ríos, entre otras medidas de conservación.