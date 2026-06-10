Las calles de Buenos Aires que forman letras y solo se dejan ver desde las alturas, ¿dónde quedan?

Buenos Aires es una ciudad conocida por su tradicional trazado en damero, con calles y avenidas que se cruzan formando manzanas rectangulares. Sin embargo, entre sus barrios se esconden algunas excepciones que rompen esa lógica urbana y dibujan letras visibles desde una vista aérea.

Se trata de dos calles poco comunes que, por su diseño, adoptan la forma de una "X" y una "O". Ambas se encuentran en distintos barrios porteños y se convirtieron en verdaderas curiosidades arquitectónicas para vecinos, turistas y aficionados a la historia urbana.

Butteler, la calle con forma de "X" en Parque Chacabuco

La más conocida de estas rarezas urbanas es la calle Butteler, ubicada en el barrio de Parque Chacabuco. Su trazado forma una perfecta "X" dentro de una manzana delimitada por las calles Zelarrayán, Senillosa, la avenida La Plata y la avenida Cobo. En el centro se encuentra la Plaza Enrique Santos Discépolo, conocida antiguamente como Plaza Escondida.

El pasaje fue construido a comienzos del siglo XX sobre terrenos donados por Azucena Butteler para la creación de viviendas obreras. Sus calles tienen apenas tres metros de ancho y conservan gran parte de su fisonomía original, motivo por el cual el sector fue declarado Área de Protección Histórica por la Ciudad de Buenos Aires.

Además de su particular forma, la numeración de las viviendas también llama la atención, ya que recorre la "X" en sentido contrario a las agujas del reloj.

Berlín, la calle circular que dibuja una "O"

La otra curiosidad se encuentra en el barrio de Parque Chas, una zona famosa por sus calles laberínticas. Allí aparece la calle Berlín, cuyo recorrido circular forma una gran letra "O" visible desde el aire.

La calle se cruza en dos oportunidades con otras arterias del barrio, entre ellas Ávalos, Victorica y Gándara, generando un diseño poco habitual dentro del entramado urbano porteño.

¿Cómo llegar a las calles de Buenos Aires que forman una "X" y una "O"?

Para llegar a la calle Butteler, que tiene forma de "X" y se encuentra en el barrio de Parque Chacabuco, se puede tomar la Línea E de subte y bajar en las estaciones Emilio Mitre o José María Moreno.

En tanto, para visitar la calle Berlín, ubicada en Parque Chas y con forma de "O", la opción más práctica es tomar la Línea B de subte hasta la estación De los Incas-Parque Chas y caminar unas pocas cuadras hacia el corazón del barrio.