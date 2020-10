El calendario de feriados quedó un poco en el olvido debido a la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y al mundo, sin embargo, todavía quedan algunos hasta fin de año, y muchos se preguntan si el próximo 12 de octubre será un día descanso.

¿Es feriado el lunes 12 de octubre?

El próximo lunes se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, la fecha en que Cristobal Colón arribó a América en 1492, y según el cronograma que establece el Ministerio del interior se trata de un "feriado trasladable". Es decir que se considera feriado, pero se puede correr la fecha con fines turísticos para conformar un fin de semana largo.

En este caso, al coincidir la fecha en cuestión con el día lunes, la misma no será movida y el 12 de octubre será un día extra de descanso.

¿Se cobra doble el 12 de octubre?

Según las leyes laborales argentinas y las condiciones de los convenios colectivos de trabajo de cada actividad, las personas que trabajan los feriados reciben una remuneración extra, que por lo general es el cobro de una doble jornada.

Por lo tanto, al ser considerado feriado por el Gobierno nacional, el 12 de octubre corresponde "cobrar doble" si tenés que trabajar.

En este sentido, habían surgido algunas dudas ya que en 2019, el expresidente Mauricio Macri decidió considerar la fecha como un "Día no laborable con fines turísticos" y la trasladó al lunes 14. Al ser categorizado como Día no laborable, las condiciones laborales cambian. En esos casos, es el empleador quién puede definir si da el día libre a los trabajadores o no y tampoco tiene obligación de abonar la jornada duplicada. Por lo general, los empleados públicos reciben el día de descanso y en el sector privado la decisión es dividida.

Según lo establece el artículo 167 de la ley de Contrato de Trabajo, en los casos de Días no laborables, "el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador”.

Vale repetir que en el caso del 12 de octubre de 2020, al ser considerado feriado, el día de descanso es para todos los trabajadores y aquellos que deban cumplir sus tareas tienen que recibir una recompensa especial, como el pago doble.