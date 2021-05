Las consecuencias del acoso, las medidas a tomar y la concientización de los adultos.

Las estadísticas son duras, pero son cietas. Cuatro de cada diez argentinos estuvieoron involucrados en episodios de acoso online, ya sea en calidad de agresores o agredidos. Las medidas más comunes tomadas por las personas agredidas fueron el bloqueo, el hablar con algún amigo y avisar a un adulto.

Por su parte, los Millenials y la Generación Z fueron quienes más acoso recibieron en tiempos de pandemia. En tanto, el 13% de los adultos encuestados para un Índice de Civismo Digital en Argentina por parte de Microsoft aseguró haber sufrido acoso remoto mientras desempeñaban sus actividades laborales.

Estos datos duros sólo arrojan una conclusión: el ciberbullying, ciberacoso o acoso virtual es una nueva versión del acoso en sí. Es la nueva forma de acosar en tiempos de pandemia. Y las estadísticas son cada vez más preocupantes. El Destape se comunicó con la Lic. Malvina Barrios, psicóloga (MN 58.715) quien expresó su análisis sobre la situación y cuáles deberían ser las soluciones para erradicar estas prácticas que se hicieron habitué en épocas de coronavirus.

"Son duras las estadísticas. ¿Cómo repercute el acoso? Las secuelas generalmente uno podría decir que son importantes. No, obviamente, como una regla general. Esto siempre va a depender de cada persona, de los determinados recursos para hacerle frente a eso. Y a veces las secuelas se tornan graves. Depende de la singularidad de cada persona cómo pueda elaborar o procesar la situación que esté viviendo", comentó Malvina Barrios, quien se tomó unos minutos para responder preguntas e inquietudes sobre esta grave situación en el Día Mundial contra el Acoso Escolar.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ser víctima de ciberacoso?

En este caso, del ciberacoso, se puede llegar a una problemática crónica. También puede pasar que haya un efecto de corto y mediano plazo. En niñes y jóvenes puede haber baja del rendimiento escolar, dificultad para relacionarse, cierta inhibición en ámbitos laborales, familiares. Si hablamos de consecuencias a largo plazo, en una situación más extrema podrían aparecer depresiones. No son reglas generales, son consecuencias que pueden aparecer o no.

-Para evitarlas, necesitaríamos de medidas preventivas que quizá hasta el momento no están.

Serían muy importantes medidas de prevención, cómo anticiparse a medidas de ciberacoso. Principalmente que esto se visibilice a través de notas o artículos periodísticos es un gran paso. Muchas veces se desconoce la situación que viven niñes y adolescentes. Padres madres y cuidadores también deben saber cómo acompañar a niñes y adolescentes en estas situaciones. Hay cifras bastante alarmantes, es bastante fuerte y es necesario hacer algo.

-¿Se puede graficar el perfil de un agresor mediante el ciberacoso?

El hecho de que haya una red como mediación, de un espacio virtual, hace que la persona agresora sienta y se maneje con impunidad. Incluso sin la responsabilidad que eso conlleva. Parecería que en el mundo virtual todo es válido, uno puede decir cualquier cosa y encima ni siquiera te ven. Es la diferencia principal del ciberacoso con el acoso en el que no media la virtualidad. Por otro lado, también el tema de que haya esta distancia que pone la red de por sí, lo que hace es que la persona que agrede sea aún menos consciente del daño que está ejerciendo. Eso, aumenta la impunidad y la responsabilidad de hacerse cargo de ese acto.

La importancia de visibilizar el ciberacoso y que los adultos tomen conciencia de lo dañino que puede ser

Malvina Barrios así lo explica: "Es muy importante cuando se visibilizan estas situaciones. Hacer hincapié en el rol de las personas cuidadoras. Mayormente las personas adultas tienden a minimizar, tomar como chistes o ni siquiera estar atentos al uso que hace de las pantallas, las redes sociales, distintas aplicaciones, etc. Como medidas, primero los padres tendrían que estar atentos y observar".

-¿Cómo puede darse cuenta una persona adulta que su hije está sufriendo ciberacoso?

Lo primero siempre es observar. Tener cierta capacidad de percibir, si notan algo distinto. Si usan el móvil de forma particular, si lo esconden. Si tienen inhibición y no quieren ir a la escuela, si se tornan agresivos. Esto también suele pasar, tanto en ciberacoso como en el acoso cara a cara. Si no están acompañados adecuadamente, se pueden tornar agresivos en modo de defensa. Es una forma de defensa, lo importante es que los padres puedan trabajar recursos defensivos con sus hijes para que se puedan defender de otra manera. Que puedan lograr esa confianza para que les puedan contar qué le está pasando.