Caso Agostina Paez: le sacaron la tobillera electrónica y en las próximas horas vuelve a la Argentina

Tras estar más de dos meses detenida por racismo en Brasil, Agostina Paez está por regresar a la Argentina. Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que ya le sacaron la tobillera electrónica y, según sus abogados, solo faltan unos trámites por realizar para volver al país. Es decir, que Paez podría pisar suelo argentino en las próximas horas.

Por otro lado, la defensa también confirmó el pago de la fianza de 20 mil dólares a la Justicia de Brasil. La noticia se da luego de que el día lunes el juez Luciano Silva Barreto de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro dictara un habeas corpus criticando el fallo de primera instancia. El magistrado aseguró que retener a la joven en Brasil "no tenía fundamento procesal" y que, a su vez, eso podría transformarse en un "constrangimiento ilegal flagrante".

"Cada día que permanece en Brasil contra su voluntad representa una violación continua y progresiva de su derecho de ir y venir", había expresado Barreto. El juez se opuso rotundamente al escrito de Guilherme Schilling Pollo Duarte que decía que Agostina Paez debía esperar en Brasil durante 15 días hasta que se emitiera el fallo final.

Pero la retención de la joven en Brasil resultaba "desproporcionada" teniendo en cuenta que Paez se había puesto a dispocisión de la Justicia desde el primer momento, según detalló Barreto. Además, explicó que debía tenerse en cuenta que se trataba de una ciudadana extranjera, abogada y sin antecedentes penales.

La denuncia por racismo de Agostina Paez en Brasil

El incidente de Agostina Paez ocurrió en un bar de Ipanema, Río de Janeiro, en el mes de enero. La joven se encontraba con sus amigas y, según su testimonio, de un momento a otro se inició una discusión con los mozos del lugar por la cuenta. Al salir del lugar, Paez hizo un gesto discriminatorio y, por tal motivo, los camareros la denunciaron por injuria racial. Desde entonces, se encontraba en un hotel con tobillera electrónica y sin poder regresar a la Argentina. La joven, cuyo pasaporte había sido retenido, denunció en varias ocasiones agresiones y advirtió tener miedo por su propia vida.