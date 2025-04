Por qué cierran los bancos este 2 de abril en Argentina.

Todos los bancos permanecerán cerrados por 24 horas este miércoles 2 de abril en Argentina, según confirmó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), mediante un comunicado. ¿Por qué? Se debe al feriado nacional del 2 de abril en conmemoración del Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.

Al ser un día no laborable, las diferentes sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas y no se llevará a cabo ninguna actividad en las sucursales de los bancos en todo el territorio argentino. Aunque las oficinas no estén abiertas, se podrá operar de forma digital con total normalidad.

Qué pasa con las operaciones bancarias y los cajeros automáticos

Al haber feriado no laborable, no se llevará a cabo ninguna actividad en las sucursales bancarias. Por lo que, los clientes no podrán realizar trámites por ventanilla ni recibir asistencia personalizada. Los cajeros automáticos sí funcionarán ya que serán los únicos espacios abiertos en los bancos para realizar extracciones, depósitos de dinero o cualquier otra operación. También funcionarán las operaciones digitales como las transferencias de dinero, consulta de saldos y el pago de servicios. Todas estas acciones podrán realizarse sin inconvenientes.

Qué pasó el 2 de abril: por qué es feriado nacional

La conmemoración del 2 de Abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas fue establecida por ley del congreso nacional el 22 de noviembre del 2000, declarándose además como feriado nacional.

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas llegaron al territorio a recuperar las islas que fueron tomadas por el Gobierno británico, bajo lo que se denominó Operación Rosario: tropas argentinas desembarcan en las islas Malvinas y reducen a la guarnición británica. Solamente hay una baja, la del capitán de fragata Pedro Giachino. Gran Bretaña rompe relaciones con la Argentina, mientras miles de personas aclaman a Leopoldo Fortunato Galtieri en Plaza de Mayo por haber terminado la ocupación británica del archipiélago, iniciada en 1833.

La dictadura confió o aseguró que el alicaído Gobierno conservador de Margaret Thatcher se sentaría a negociar, pero la premier decidió la fuerza y pasar de la crisis diplomática al primer y único conflicto bélico de la Argentina en el siglo XX. La contienda finalizó el 14 de junio de 1983 y se estima que hubo al menos 649 compatriotas fallecidos en campo de batalla. Hoy fecha se recuerda como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.

Cuáles son los próximos feriados bancarios en 2025