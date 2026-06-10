Banco de herramientas en CABA: cómo será el nuevo espacio que funcionará de manera gratuita.

La Ciudad de Buenos Aires inagurará el primer Banco de Herramientas como parte del programa "Reparar es Circular", un proyecto que busca promover la reparación de objetos, reducir la generación de residuos y fomentar hábitos de consumo más sostenibles entre los vecinos.

El nuevo espacio funcionará de manera gratuita en la Comuna 1 y permitirá acceder a herramientas, tutoriales y acompañamiento para arreglar distintos elementos de uso cotidiano. La propuesta forma parte de una estrategia impulsada por la Subsecretaría de Ambiente para fortalecer la economía circular y revalorizar los oficios vinculados a la reparación.

El Gobierno de la Ciudad inaugurará un Banco de Herramientas en la Comuna 1.

Dónde estará el primer Banco de Herramientas

La inauguración se realizará el próximo 8 de junio en la Sede Comunal 1, ubicada en Humberto 1° 250. Durante la jornada participarán vecinos, reparadores del barrio, referentes de comercios especializados y organizaciones comunitarias.

El lanzamiento incluirá una charla sobre la importancia de la reparación dentro de la economía circular, seguida de una reparación simbólica. Luego, quienes asistan podrán poner manos a la obra y arreglar los objetos que hayan llevado al encuentro utilizando las herramientas disponibles.

La iniciativa representa una nueva etapa del programa "Reparar es Circular", que desde abril de 2025 viene desarrollando actividades itinerantes a través del Repara Móvil en distintos puntos de la Ciudad.

Qué se podrá reparar y cuándo se sumarán nuevas sedes

Los Bancos de Herramientas funcionarán como espacios abiertos, gratuitos y participativos donde los vecinos podrán utilizar equipamiento específico para reparar diferentes tipos de objetos. Entre los rubros contemplados se encuentran pequeños electrodomésticos, aparatos electrónicos, bicicletas, prendas textiles, libros y trabajos de encuadernación.

Además de las herramientas, los espacios contarán con tutoriales en formato físico y digital para que cada persona pueda aprender técnicas básicas de reparación y adquirir nuevos conocimientos prácticos. El objetivo es extender la vida útil de los objetos, evitar descartes innecesarios y reducir la cantidad de residuos generados por el consumo cotidiano.

Los nuevos Bancos de Herramientas se instalarán en espacios accesibles de distintas comunas, en articulación con las Juntas Comunales y las Estaciones Saludables. La propuesta contempla una frecuencia de funcionamiento de dos veces por semana y forma parte de un plan de aperturas que continuará durante junio, julio y agosto de 2026.