El mito que rodea a la Torre de los Ingleses, uno de los monumentos más emblemáticos de Buenos Aires

La Torre Monumental, conocida popularmente como Torre de los Ingleses, es uno de los íconos arquitectónicos del barrio de Retiro. Inaugurada en 1916 como un regalo de la comunidad británica residente en Argentina por el Centenario de la Revolución de Mayo, el edificio acumula más de un siglo de historia y también varias leyendas urbanas.

Entre todas ellas, una de las más difundidas sostiene que la torre esconde símbolos secretos vinculados con sociedades masónicas y mensajes ocultos en su diseño. Aunque la teoría se repite desde hace décadas, no existen pruebas históricas que la respalden.

La leyenda de los símbolos ocultos de la Torre de los Ingleses

El mito nació a partir de algunos detalles ornamentales de la construcción diseñada por el arquitecto británico Ambrose Macdonald Poynter. Los escudos, figuras decorativas y elementos geométricos presentes en la fachada alimentaron especulaciones sobre supuestos códigos secretos relacionados con la masonería británica.

También contribuyó a la leyenda el hecho de que gran parte de los materiales y componentes del edificio fueron traídos desde Inglaterra, incluido el reloj y sus mecanismos. Con el paso del tiempo, las historias sobre pasadizos, cámaras ocultas y mensajes cifrados comenzaron a circular entre vecinos y guías turísticos.

Sin embargo, los registros oficiales y los estudios históricos sobre la torre la describen como una obra representativa del estilo renacentista isabelino inglés, sin referencias documentadas a organizaciones secretas o significados ocultos.

De más de 60 metros de altura, cuenta con un reloj de cuatro cuadrantes inspirado en el sistema utilizado por el Big Ben de Londres. Sus campanas reproducen la tradicional melodía Westminster cada 15 minutos, una característica que durante años reforzó su aura de misterio entre los porteños.

Otro factor que alimentó las leyendas fue su cambio de nombre. Tras la Guerra de Malvinas, el monumento dejó de ser oficialmente la Torre de los Ingleses y pasó a llamarse Torre Monumental, aunque gran parte de los habitantes de Buenos Aires continúa utilizando su denominación original.

¿Cómo llegar a la Torre de los Ingleses?

La Torre de los Ingleses, oficialmente llamada Torre Monumental, se encuentra en la Plaza Fuerza Aérea Argentina, en el barrio porteño de Retiro. Gracias a su ubicación estratégica, es uno de los monumentos más accesibles de la Ciudad de Buenos Aires.

Se puede llegar en tren a través de la estación Retiro de las líneas Mitre, San Martín y Belgrano Norte. También está conectada con la red de subtes mediante la Línea C, cuya terminal se encuentra a pocos metros del monumento.

Además, numerosas líneas de colectivos circulan por la zona, entre ellas la 5, 9, 10, 17, 22, 26, 28, 45, 50, 56, 70, 91, 93, 100, 101, 106, 109, 132 y 152.