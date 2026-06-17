Aumentan las enfermedades respiratorias en el país: cuál es el virus que predomina

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) confirma que Argentina atraviesa un incremento sostenido en la circulación de virus respiratorios. Aunque este aumento se mantiene dentro de los niveles esperados para la época invernal, marca un adelanto de la temporada, fenómeno que se viene observando en los últimos años.

En primer lugar, el informe subraya que “este incremento se produce a expensas del virus de influenza A(H3N2), que representa el 98% de los casos de influenza notificados”. La predominancia de este subtipo se refleja tanto en la vigilancia ambulatoria como en la hospitalaria.

Durante la última semana analizada, se notificaron 159 casos de influenza en pacientes ambulatorios, con una positividad del 45,6%. En paralelo, se registraron 271 nuevas notificaciones en pacientes internados, lo que confirma la tendencia ascendente respecto del BEN anterior. La vigilancia genómica realizada por ANLIS Malbrán aporta un dato clave: el predominio casi exclusivo del subclado J.2.4.1 (K) de influenza A(H3N2). De las 297 muestras secuenciadas entre 2025 y lo que va de 2026, el 86% correspondió a esta variante.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este sentido, el BEN detalla que “durante la SE20 se identificaron 17 nuevos casos y el total acumulado en 2026 asciende a 223 detecciones”. Las regiones más afectadas son el NOA y el Centro, con 90 y 80 casos respectivamente. El resto de las detecciones se distribuye entre Cuyo (26), Sur (14) y NEA (13), lo que muestra una circulación nacional con focos más intensos en determinadas jurisdicciones.

En relación con la vigilancia centinela de casos hospitalizados por infección respiratoria aguda grave (IRAG), se registraron 2.672 internaciones en las primeras 18 semanas de 2026. La tendencia ascendente comenzó en la SE11, coincidiendo con el aumento de casos positivos de influenza A(H3N2). El informe precisa que “en las últimas cuatro semanas analizadas se observó un predominio de detecciones de influenza, con 271 casos positivos entre los 766 casos de IRAG estudiados, seguida en frecuencia por VSR (n=31) y SARS-CoV-2 (n=1)”.

En cuanto al virus sincicial respiratorio (VSR), las detecciones se mantienen en valores bajos. En lo que va de 2026, se registraron apenas 5 casos positivos entre las 1.829 muestras estudiadas en vigilancia ambulatoria. Respecto de SARS-CoV-2, el BEN señala que las detecciones se mantienen estables y en niveles bajos. “En la presente semana no se registraron fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2”, destaca el documento oficial.

El análisis por grupos de edad muestra que la positividad de influenza es mayor en adolescentes y niños mayores de 5 años, seguida por adultos y niños más pequeños. En cambio, la positividad de VSR se concentra en menores de 2 años. En paralelo, el boletín recuerda que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”. La recomendación es iniciar oseltamivir en pacientes hospitalizados con cuadros graves o progresivos.

Otras enfermedades respiratorias

Asimismo, se indica que en casos ambulatorios con Enfermedad Tipo Influenza (ETI) pertenecientes a grupos de riesgo, puede considerarse la administración de oseltamivir, incluso de manera empírica si no se dispone de diagnóstico oportuno. El BEN también incluye referencias bibliográficas que respaldan la eficacia de los inhibidores de neuraminidasa en la reducción de mortalidad y complicaciones, como el estudio publicado en Lancet Respiratory Medicine en 2014.

En cuanto a la situación regional, la OPS señala que Brasil y el Cono Sur lideran la tendencia ascendente de inicio de temporada invernal austral, con Argentina como epicentro. El predominio de influenza A(H3N2) se consolida en el hemisferio sur. Por otra parte, el boletín informa que las bronquiolitis en menores de 2 años permanecen en niveles esperados, sin variaciones significativas respecto de temporadas anteriores.

En relación con otros virus respiratorios, se registró circulación de adenovirus, metapneumovirus y parainfluenza, aunque en menor medida frente al predominio de influenza. Finalmente, el BEN advierte que “en lo que va del año, se notificaron 28 fallecimientos con vigilancia centinela de virus respiratorios priorizados”, lo que refuerza la necesidad de sostener las medidas preventivas y la vacunación.