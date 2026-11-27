Ante la posibilidad de lluvias intensas e inundaciones durante los próximos meses, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió una serie de recomendaciones para que los adultos mayores sepan cómo actuar frente a las emergencias climáticas. Las medidas contemplan la prevención, la preparación de un kit de emergencia y los cuidados necesarios para evitar problemas de salud durante y después de una tormenta.

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La obra social puso especial atención en el verano 2026-2027, debido a los posibles efectos del fenómeno El Niño en distintas regiones de Argentina. El objetivo es que los jubilados y pensionados puedan anticiparse a situaciones de riesgo y contar con los elementos necesarios ante eventuales inundaciones o dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones médicas.

El Niño: cuáles son las provincias con mayor riesgo de inundaciones

El fenómeno El Niño forma parte de un patrón climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), relacionado con las variaciones de temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. Estos cambios pueden modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas en diferentes partes del mundo.

En Argentina, PAMI identificó como zonas que requieren especial atención a Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, además del norte de la provincia de Buenos Aires. En estas regiones, la posibilidad de precipitaciones extremas e inundaciones hace necesario reforzar las medidas de prevención.

Frente a este escenario, las recomendaciones de la Agencia Federal de Emergencias y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contemplan diferentes acciones según el nivel de alerta meteorológica vigente.

Qué hacer ante las alertas por tormentas e inundaciones

Las autoridades establecieron medidas específicas para cada nivel de alerta. Conocerlas permite anticiparse a los posibles riesgos y evitar desplazamientos o actividades que puedan poner en peligro la integridad física.

Alerta amarilla: se recomienda permanecer dentro de la vivienda, evitar sacar los residuos y mantener despejados los desagües siempre que hacerlo no implique exponerse a situaciones peligrosas.

se recomienda permanecer dentro de la vivienda, evitar sacar los residuos y mantener despejados los desagües siempre que hacerlo no implique exponerse a situaciones peligrosas. Alerta naranja: es importante suspender los desplazamientos innecesarios, mantener el celular cargado y preparar los elementos indispensables para afrontar una emergencia.

es importante suspender los desplazamientos innecesarios, mantener el celular cargado y preparar los elementos indispensables para afrontar una emergencia. Alerta roja: se deben respetar las indicaciones de las autoridades locales, mantenerse alejados de los cursos de agua y evitar circular por calles inundadas.

Durante una tormenta eléctrica, tampoco se aconseja bañarse, lavar los platos ni utilizar teléfonos con cable. Estas precauciones responden a que las instalaciones eléctricas y las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos.

Los afiliados pueden comunicarse con PAMI al 138 durante las 24 horas.

Además, es fundamental no intentar atravesar calles anegadas, ya sea caminando o en un vehículo. La profundidad del agua y las condiciones del pavimento pueden ser difíciles de determinar.

El kit de emergencia que recomienda PAMI para los adultos mayores

Una de las principales medidas preventivas consiste en preparar con anticipación un kit de emergencia. La recomendación apunta a que los jubilados y pensionados tengan a disposición los elementos básicos que podrían necesitar si deben permanecer en sus viviendas o afrontar una evacuación.

Según las indicaciones difundidas por PAMI, el equipo debe incluir:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Botiquín de primeros auxilios.

Radio a pilas.

Linterna y pilas de repuesto.

Medicamentos de uso habitual.

Documentación personal protegida del agua, por ejemplo, dentro de una bolsa hermética.

La obra social también aconseja organizar una red de asistencia con familiares, vecinos o personas de confianza. Esta medida resulta especialmente importante para quienes viven solos o necesitan ayuda para movilizarse ante una situación de emergencia.

Cómo prevenir enfermedades después de una inundación

Los cuidados no terminan cuando baja el agua. Después de una inundación, es necesario prestar especial atención a la higiene y a la calidad del agua que se utiliza para beber, cocinar y realizar la limpieza personal.

PAMI recomienda utilizar agua segura también para la higiene bucal y descartar todos los alimentos que hayan estado en contacto con agua contaminada. Asimismo, cuando se producen cortes prolongados de electricidad, es importante revisar los productos que necesitan refrigeración.

Otro de los riesgos sanitarios es la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede transmitirse por el contacto con barro, agua o superficies contaminadas con la orina de animales infectados. Entre sus principales síntomas se encuentran la fiebre, los dolores de cabeza, las molestias musculares, los vómitos y la diarrea. Las manifestaciones pueden aparecer entre dos y 30 días después de la exposición a la bacteria.

Para reducir las posibilidades de contagio, se recomienda utilizar guantes y botas impermeables durante las tareas de limpieza, proteger las heridas de la piel y consultar a un profesional de la salud ante la aparición de síntomas.