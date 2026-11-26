Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden consultar cuáles son las farmacias habilitadas para brindarles atención en cualquier punto de Argentina. A través de un buscador disponible en el sitio web oficial de la obra social, es posible localizar establecimientos cercanos y conocer sus direcciones según el servicio que necesite cada persona.

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La herramienta permite encontrar farmacias que trabajan con PAMI para la entrega de medicamentos, la provisión de pañales y la aplicación de vacunas antigripales. De esta manera, los jubilados y pensionados pueden organizar sus trámites y saber adónde dirigirse antes de salir de sus casas.

Cómo saber qué farmacias trabajan con PAMI

PAMI cuenta con un buscador online que permite identificar los establecimientos habilitados por la obra social. La consulta se realiza desde la página oficial y requiere completar algunos datos relacionados con el lugar donde se necesita encontrar una farmacia.

El sistema ofrece la posibilidad de filtrar los resultados según la provincia y el tipo de prestación que busca el afiliado. Además, se pueden agregar la localidad y el código postal para precisar la ubicación y obtener información más específica.

Para acceder a la herramienta, hay que ingresar al sitio web de PAMI y seguir estos pasos:

Entrar en la página oficial de PAMI. Buscar la opción “Servicios”, ubicada en la parte superior de la pantalla. Dentro del menú desplegable, seleccionar “Consultas y servicios web”. Elegir la alternativa “Buscador de farmacias”. Completar los datos solicitados para realizar la consulta. Presionar el botón “Buscar” para obtener los resultados.

También podés ingresar directamente a www.pami.org.ar/farmacias desde el navegador del celular o la computadora. Así, se puede acceder directamente al buscador sin necesidad de recorrer las distintas secciones del sitio.

Qué datos hay que completar para encontrar una farmacia de PAMI

Una vez dentro de la herramienta, el afiliado deberá indicar la provincia en la que quiere realizar la búsqueda. Este dato permite delimitar los establecimientos que aparecen en el listado y consultar las opciones disponibles en cada jurisdicción.

El buscador permite filtrar resultados según la prestación que necesitás.

Otro paso importante es seleccionar el servicio que necesita. El buscador contempla tres alternativas: entrega de medicamentos, entrega de pañales y vacunación antigripal. De esta manera, los resultados se ajustan al tipo de atención que busca cada afiliado.

Para conseguir una búsqueda más precisa, también es posible completar los campos correspondientes a la localidad y al código postal. Aunque estos datos adicionales sirven para acotar los resultados, el sistema permite iniciar la consulta a partir de la información de provincia y prestación.

Después de completar los campos y seleccionar la opción de búsqueda, la plataforma muestra un listado de las farmacias habilitadas que coinciden con los criterios ingresados.

Entre los datos disponibles aparecen los nombres de los establecimientos y sus respectivas direcciones. Así, los afiliados pueden identificar cuáles son las alternativas que trabajan con PAMI en la zona consultada y elegir la que les resulte más conveniente.