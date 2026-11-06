PAMI alerta por estafas a jubilados: cómo reconocer las llamadas falsas

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió una advertencia ante el aumento de denuncias por estafas telefónicas y digitales contra jubilados y pensionados. Los delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo mediante llamadas y mensajes de WhatsApp para conseguir datos personales, claves de seguridad o dinero. Frente a esta situación, la entidad explicó cuáles son las modalidades más frecuentes y cómo pueden protegerse los afiliados.

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Cómo funcionan las estafas de PAMI por teléfono y WhatsApp

Una de las modalidades identificadas consiste en contactar a los beneficiarios con el argumento de que necesitan validar sus datos para continuar recibiendo las prestaciones médicas. En otros casos, los delincuentes anuncian supuestos cambios en los servicios o advierten sobre la pérdida de un turno para generar preocupación.

Estas maniobras utilizan técnicas de phishing, un tipo de fraude digital en el que los atacantes suplantan la identidad de una institución para obtener información confidencial. El engaño puede incluir pedidos de códigos recibidos por SMS, números de tarjetas o transferencias bancarias.

Desde PAMI aclararon que los trabajadores del organismo tienen prohibido solicitar información financiera o dinero mediante contactos informales. Además, remarcaron que ningún trámite administrativo tiene costo.

Qué trámites de PAMI son gratuitos y cómo funcionan las credenciales

Para evitar confusiones, el instituto recordó que las gestiones relacionadas con la atención médica se realizan a través de herramientas oficiales. Los afiliados cuentan con tres alternativas válidas para acreditar su cobertura:

Credencial digital: se encuentra disponible en la aplicación oficial de PAMI.

se encuentra disponible en la aplicación oficial de PAMI. Credencial plástica: es la tarjeta física tradicional.

es la tarjeta física tradicional. Credencial provisoria: cuenta con un código QR y también permite acreditar la afiliación.

En cuanto a los turnos con especialistas y los estudios de diagnóstico, pueden gestionarse mediante la aplicación, el sitio web institucional o directamente con los médicos de cabecera.

Las recetas electrónicas tampoco requieren una validación telefónica. Los profesionales cargan las prescripciones en el sistema y el afiliado solamente debe presentarse en la farmacia con su credencial y el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ante una llamada sospechosa, los jubilados deben verificar siempre su procedencia.

PAMI: qué hacer si recibís una llamada sospechosa

Una de las principales señales de alerta es que la persona que se comunica intente generar urgencia para conseguir una respuesta inmediata. Los estafadores pueden advertir sobre una supuesta baja de prestaciones, problemas con la cobertura o la necesidad de completar una gestión para conservar un beneficio.

Ante estos contactos, la recomendación es interrumpir la comunicación y no proporcionar ningún dato. En particular, hay que evitar compartir códigos de verificación que llegan al celular, porque pueden utilizarse para tomar el control de cuentas de WhatsApp y acceder a otras aplicaciones personales.

Para comprobar si existe un trámite pendiente o consultar sobre una comunicación recibida, los afiliados pueden comunicarse con PAMI Escucha al 138, una línea gratuita disponible desde cualquier punto del país. También pueden acercarse a los centros de atención locales.

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La prevención también involucra a familiares y personas cercanas a los jubilados. Explicarles que los organismos no solicitan claves ni transferencias por teléfono puede ayudar a evitar engaños, especialmente cuando los delincuentes utilizan nombres y procedimientos administrativos para parecer legítimos.

La advertencia de PAMI apunta fundamentalmente a verificar cualquier comunicación antes de entregar información personal. Si alguien promete agilizar un turno, renovar una credencial o garantizar un beneficio a cambio de dinero, se trata de una señal para desconfiar y consultar directamente con el organismo.