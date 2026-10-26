La despidieron, tiene cáncer y se quedó sin obra social: apuntan contra Neme y Basualdo por echar y contratar a familiares

En medio de un tratamiento oncológico, una trabajadora estatal denunció que fue despedida por la gestión nacional de PAMI y desnudó una interna libertaria que expone los manejos la exdiputada provincial Gabriela Neme y el actual diputado nacional por La Libertad Avanza Atilio Basualdo en Formosa. Mientras confirmó que su tratamiento se interrumpió al perder la obra social, aseguró a El Destape que la desvincularon después de trabajar políticamente para la campaña del legislador nacional y que otras personas fueron contratadas en su lugar. "Entraron sus parientes, su sobrino, su sobrina, el marido y la nuera de Neme, que hoy es la directora de PAMI. Ella maneja todo desde atrás", detalló.

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"A mí me despidieron en medio del tratamiento, en la primera quimioterapia. Nos despiden sin haber hecho nada, la carta dice 'sin motivo', y nos mandan a hacer juicio, cuando podían levantar el teléfono y solucionar la situación", aseguró la trabajadora estatal y militante, Mónica Rodríguez, quien formó parte de la campaña de Atilio Basualdo.

"Me siento vulnerable y cansada de tantas mentiras", aseguró Rodríguez y relató que ella junto con seis compañeros más de militancia entraron "a PAMI con el diputado Gerardo González, en planta permanente". Esto ocurrió en enero del 2024, pero cuando el diputado decidió irse a otro bloque les dijo que se queden "con Basualdo y ayúdenlo con su campaña".

"La Neme es una persona ventajista, yo no hablo con ella. Con Basualdo no puedo comunicarme porque no atiende el teléfono. Él me había dicho que se iba a solucionar, pero tuve ocho quimioterapias y nunca se solucionó nada. Estaba sin cobertura médica", detalló Rodríguez.

Asimismo, relató que sufrió un gran estrés por la situación laboral en medio de un padecimiento médico: "Tengo cáncer de mama y hablaba con el diputado solamente por mensaje. Le decía: 'por favor, solucioname esto', y el me contestaba 'sí, ya estamos en eso, ya estamos en eso', pero nunca llegó una solución".

Rodríguez explicó que "no hubo ningún acercamiento", y luego de los despidos, la justicia decidió que a favor de los siete trabajadores despedidos, por lo que debían desde PAMI hacer un reingreso con el mismo cargo y el mismo sueldo. "Volvimos a entrar en abril con una cautelar. Ahí nos pagaron, recuperé mi obra social y pude operarme. Sin obra social tenía que esperar porque había mucha gente", indicó.

No obstante, el caso fue apelado y la Cámara de Resistencia falló a favor del organismo y los volvieron a desvincular en octubre. "Nos dijeron que éramos gente de Gerardo González y que nos necesitaban en esos lugares", apuntó.

Quienes son Neme y Basualdo

Los dirigentes Gabriela Neme y Atilio Basualdo consolidan alianza contra gobernador Gildo Insfrán, bajo el sello de La Libertad Avanza. Mientras Neme mantiene su histórico perfil combativo en el plano judicial, Basualdo, exintendente de Las Lomitas y diputado nacional, completó su ruptura definitiva con el peronismo oficialista.

Neme volvió a quedar envuelta en una controversia en el último mes tras afirmar falsamente que el gobernador Gildo Insfrán se encuentra imputado en una causa federal. Si bien la Justicia Federal, bajo la labor del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, abrió una investigación preliminar a partir de una denuncia de la diputada por presuntas transferencias de más de 1.660 millones de pesos del Gobierno de Formosa al Partido Justicialista local, el mandatario norteño no está imputado ni acusado formalmente en el expediente.

Este episodio se suma a otros antecedentes de desinformación promovidos por Neme, entre los que destaca la falsa denuncia de 2021 sobre mujeres originarias embarazadas que presuntamente se escondían en el monte de El Potrillo para evitar cesáreas forzadas.

Aquella acusación, difundida a nivel nacional junto al expolicía exonerado Daniel Suizer y militantes de su espacio, fue completamente desmontada por autoridades locales y desestimada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que determinó la inexistencia de pruebas e identificó el caso como una operación mediática sin sustento.