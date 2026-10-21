Cáncer de mama: cómo acceder a los estudios gratuitos a través de PAMI

La detección temprana del cáncer de mama es fundamental para mejorar las posibilidades de sobrevida y acceder a un tratamiento oportuno. Según la información difundida por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la sobrevida a cinco años alcanza el 93% cuando la enfermedad se detecta en estadios iniciales, frente al 66% en etapas avanzadas.

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El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres y puede desarrollarse incluso cuando no existen antecedentes familiares. Por eso, conocer el propio cuerpo, prestar atención a posibles señales y realizar los controles médicos recomendados son medidas importantes para cuidar la salud.

Cáncer de mama: por qué es importante detectarlo a tiempo

Uno de los datos destacados es que el 75% de las mujeres que desarrollan cáncer de mama no tiene antecedentes familiares de la enfermedad. Esto significa que la ausencia de casos en la familia no elimina la posibilidad de desarrollar esta afección y refuerza la importancia de los controles preventivos.

La detección temprana permite identificar la enfermedad en etapas iniciales, cuando las posibilidades de sobrevida son mayores. De acuerdo con los datos difundidos, la diferencia entre los estadios iniciales y avanzados es significativa: la sobrevida a cinco años pasa del 93% al 66%, respectivamente.

Además de cumplir con los estudios indicados, es importante prestar atención a los cambios en el cuerpo y consultar con un profesional de la salud ante cualquier señal que genere preocupación. Los controles deben adecuarse a la edad y a los antecedentes personales de cada paciente.

Cada cuánto hay que hacerse una mamografía

Para las mujeres de entre 50 y 69 años, la recomendación general es realizarse una mamografía cada dos años. Este estudio permite examinar las mamas y forma parte de las medidas de detección temprana del cáncer.

Sin embargo, no todas las mujeres necesitan seguir exactamente el mismo esquema de controles. Quienes tengan antecedentes personales o familiares deben consultar con su médico para evaluar a qué edad comenzar los estudios y con qué frecuencia realizarlos.

Entre los 50 y 69 años, se recomienda una mamografía cada dos años.

La consulta médica también permite resolver dudas sobre los controles y conocer qué estudios corresponden en cada caso. Por eso, es importante no postergar las revisiones indicadas y mantener un seguimiento acorde con las necesidades individuales.

Cómo acceder a los estudios para detectar el cáncer de mama en PAMI

Las afiliadas a PAMI pueden acceder a estudios mastológicos mediante una Orden Médica Electrónica (OME). Con esa indicación, pueden elegir un centro de diagnóstico por imágenes que forme parte de la cartilla de la obra social.

Esta posibilidad se enmarca en el Plan Integral de Cuidado y Tratamiento Oncológico (PICTO), que contempla la cobertura del 100% de los medicamentos oncológicos. De esta manera, las afiliadas cuentan con una vía para acceder a los estudios y con una cobertura específica para los tratamientos oncológicos incluidos en el programa.