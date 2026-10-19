PAMI dispone de un catálogo con 12 motivos formales para denunciar demoras, falta de cobertura, cobros indebidos o suspensión de medicamentos y tratamientos oncológicos. Los afiliados y familiares pueden registrar su reclamo de forma gratuita a través de la web oficial o de la línea 138 para exigir la regularización inmediata de sus prestaciones de salud.

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La herramienta organiza las denuncias en categorías específicas para facilitar su registro y gestión administrativa. De esta manera, quienes atraviesan inconvenientes con la obra social pueden identificar el motivo que mejor se ajusta a su situación y dejar constancia formal del problema.

¿Cuáles son los problemas de cobertura y atención que podés denunciar?

Uno de los motivos contemplados corresponde a los casos en los que PAMI no autoriza los estudios o tratamientos indicados por los especialistas. Esta categoría permite registrar dificultades relacionadas con la cobertura médica necesaria para abordar una enfermedad oncológica.

También existe una opción para denunciar la mala calidad de los insumos o las prestaciones recibidas. A su vez, los afiliados pueden dejar asentadas sus disconformidades con la atención brindada por médicos y otros integrantes del equipo de salud.

El listado incluye, además, situaciones en las que una persona debe acudir a un prestador privado porque no consigue recibir atención a través de PAMI. En estos casos, el reclamo permite registrar que el beneficiario tuvo que afrontar gastos particulares ante la falta de respuesta asistencial.

Demoras en autorizaciones, medicamentos y turnos médicos

Los inconvenientes administrativos también forman parte de las causales habilitadas. El catálogo contempla los retrasos en los trámites y las autorizaciones, así como los problemas que impiden recibir a tiempo la atención médica o los insumos necesarios.

En el caso de las consultas médicas, existe una categoría específica para denunciar la asignación de turnos con demoras excesivas. Esta distinción permite identificar los problemas vinculados con los tiempos de espera para acceder a una consulta, sin confundirlos con otras dificultades administrativas.

Por otra parte, los afiliados pueden denunciar intentos de cobro por prestaciones mediante la opción correspondiente a pagos exigidos. El sistema también contempla las situaciones en las que un profesional o una institución se niega a brindar atención.

Los problemas de comunicación y las condiciones de atención también se pueden reclamar

La imposibilidad de comunicarse con PAMI por teléfono o por otros medios figura entre los motivos previstos. Esta alternativa permite dejar constancia de las dificultades para establecer contacto con los canales de atención.

El catálogo también reúne inconvenientes relacionados con las condiciones de los establecimientos sanitarios. Entre ellos se encuentran las esperas prolongadas, el incumplimiento de los horarios, los problemas edilicios y la falta de higiene.

Las categorías incluyen demoras en autorizaciones, problemas de cobertura y mala atención.

Por último, el organismo contempla una categoría para denunciar malos tratos durante la atención o la realización de trámites. El motivo alcanza las conductas desconsideradas por parte del personal administrativo o de los profesionales de la salud.

El listado completo de los 12 motivos de reclamo en PAMI

Para reconocer qué categoría corresponde a cada situación, estos son los motivos incluidos en el catálogo institucional de reclamos por medicamentos y tratamientos oncológicos: