PAMI advirtió a jubilados y pensionados sobre un aumento de estafas virtuales por WhatsApp y redes sociales. El organismo recordó que sus trámites son gratuitos, no utiliza gestores intermedios ni pide claves bancarias, y recomendó verificar las cuentas oficiales o realizar la denuncia telefónica gratuita llamando a la línea 138.

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¿Cómo funcionan las estafas que usan el nombre de PAMI?

Los intentos de fraude pueden presentarse de distintas maneras. En algunos casos, los estafadores ofrecen supuestos beneficios o promociones; en otros, aseguran que existe un problema con un trámite y prometen solucionarlo. Los delincuentes buscan generar confianza en la víctima.

Frente a estas situaciones, PAMI recomienda verificar la identidad de quien se comunica antes de brindar cualquier dato. Una señal de alerta es recibir mensajes inesperados que solicitan claves, códigos de seguridad o información financiera. También hay que desconfiar de quienes prometen agilizar gestiones a cambio de dinero.

El organismo recuerda que no trabaja con intermediarios en redes sociales y que ninguna persona puede cobrar por sus prestaciones o trámites. Por eso, si alguien se presenta como gestor y ofrece conseguir un turno o acelerar una gestión mediante un pago, es importante no avanzar con la propuesta.

Las recomendaciones de PAMI para evitar estafas por WhatsApp y redes sociales

Una de las principales medidas de prevención consiste en comprobar que las cuentas consultadas sean auténticas. PAMI tiene perfiles oficiales en Instagram y Facebook con el nombre @pami.org.ar y en X como @pamiorgar. Según el organismo, las cuentas verificadas cuentan con una tilde junto al nombre, un historial de publicaciones y una cantidad importante de seguidores.

Otra precaución importante es no hacer click en los enlaces sospechosos. Si recibís un mensaje que promete un beneficio que no solicitaste o te pide ingresar a una página para resolver un supuesto inconveniente, no abras el enlace sin comprobar antes la información en los canales oficiales.

También es necesario proteger las contraseñas y los datos bancarios. PAMI no solicita claves ni información financiera para utilizar Mi PAMI, y su aplicación oficial es gratuita. Nadie debería pedirte dinero para instalarla ni exigir tus credenciales para acceder a sus funciones.

¿Cómo denunciar una estafa o un contacto sospechoso ante PAMI?

Si recibís una llamada, un mensaje o una comunicación que te genera dudas, podés informar lo sucedido a través de PAMI Escucha y Responde, en la línea telefónica 138. El servicio es gratuito en todo el país y funciona las 24 horas, durante los 365 días del año.

Cuando el contacto se produce mediante redes sociales, también es posible denunciar el perfil desde la plataforma correspondiente. Antes de borrar los mensajes, conviene guardar capturas de pantalla, números telefónicos, nombres de usuario y enlaces.

¿Qué hacer si ya compartiste tus datos o sufriste una estafa?

Si entregaste información bancaria o contraseñas, actuá cuanto antes. Comunicate con tu entidad financiera para solicitar el bloqueo de las cuentas, tarjetas o medios de pago que puedan estar comprometidos. Además, cambiá las claves afectadas, especialmente si las utilizás en otros servicios.

Si compartiste códigos de verificación, no los vuelvas a utilizar ni entregues nuevos códigos ante otros contactos sospechosos. También informá lo ocurrido a PAMI mediante el 138 o sus canales oficiales.

En caso de que hayan robado dinero, ingresado sin autorización a una cuenta o utilizado indebidamente tu información, corresponde realizar la denuncia policial o judicial ante la fiscalía más cercana. Conservar las pruebas y actuar rápidamente puede ayudar a limitar los daños y evitar nuevos perjuicios.