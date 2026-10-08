ANSES aclaró que la garantía del 82% móvil alcanza únicamente a los jubilados y pensionados que acreditaron 30 años de aportes efectivos o pertenecían a regímenes especiales y ex cajas provinciales. Por disposición de la normativa vigente, quedan expresamente excluidos de este haber complementario quienes hayan accedido a su beneficio mediante moratorias previsionales, tal y como lo establece la Ley 27260, que creó el Programa Nacional de Reparación Histórica para los jubilados y pensionados argentinos

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La normativa incluye a quienes cobran la Prestación Básica Universal (PBU) y pueden acreditar al menos 30 años de servicios con aportes efectivos. Se trata de uno de los principales grupos contemplados por esta garantía, que exige haber reunido los requisitos previsionales correspondientes para acceder al beneficio.

¿Qué jubilados están incluidos?

El alcance de la medida también contempla a los titulares de jubilaciones obtenidas mediante regímenes diferenciales, especiales o considerados insalubres. De esta manera, quienes accedieron a su prestación bajo estas modalidades forman parte de los grupos alcanzados por la garantía del 82% móvil.

Otro de los sectores incluidos corresponde a los beneficiarios de retiros por invalidez que cuenten con aportes regulares. En este caso, la normativa también contempla la posibilidad de acceder a la garantía, siempre dentro de las condiciones previstas para cada beneficio previsional.

La medida alcanza, además, a jubilados que pertenecían a ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión que posteriormente fueron transferidos al Estado Nacional. Así, estos beneficiarios también aparecen entre quienes pueden quedar comprendidos por el esquema.

También alcanza a determinadas pensiones

La cobertura no se limita exclusivamente a quienes perciben una jubilación. Según la normativa mencionada, también están contemplados los titulares de pensiones directas o derivadas correspondientes a cualquiera de los beneficios incluidos dentro de los grupos alcanzados.

Esto significa que el universo de personas comprendidas es más amplio que el de los jubilados que reciben directamente una prestación. Las pensiones vinculadas con los beneficios contemplados también forman parte de la medida, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas.

El beneficio contempla requisitos específicos para cada grupo previsional.

¿Quiénes quedan afuera del 82% móvil?

Existe, sin embargo, una exclusión expresa. La garantía del 82% móvil no se aplica a quienes hayan accedido a la jubilación a través de las leyes de moratoria previsional.

La aclaración resulta central para determinar quiénes pueden encontrarse efectivamente alcanzados por la medida. No alcanza solamente con ser jubilado o pensionado, ya que importa la forma en que se obtuvo el beneficio previsional y si se cumplieron los requisitos exigidos al momento del acceso.

Por eso, dentro del universo de beneficiarios previsionales pueden existir situaciones diferentes. Mientras determinados jubilados y pensionados quedan comprendidos por la garantía, quienes accedieron mediante una moratoria previsional están expresamente excluidos del beneficio.