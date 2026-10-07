El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció un nuevo sistema para retirar medicamentos en las farmacias adheridas, que busca agilizar la atención y reducir el uso de documentación en papel. A partir de ahora, los afiliados podrán presentar su DNI y la credencial digital con token disponible en la aplicación Mi PAMI para acceder a sus medicamentos.

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La nueva modalidad surge en el marco de la renovación del convenio entre PAMI y las entidades farmacéuticas. El acuerdo extiende la vigencia del Convenio de Dispensa de Medicamentos hasta marzo de 2028 y garantiza la continuidad del acceso a los medicamentos en toda la red de farmacias adheridas.

¿Cómo será el nuevo sistema para retirar medicamentos'

La principal novedad para los afiliados es que podrán identificarse directamente con su DNI y la credencial digital con token de Mi PAMI. De esta manera, ya no será necesario completar formularios en papel para realizar el retiro bajo esta nueva modalidad.

Sin embargo, el sistema no será obligatorio de manera inmediata. PAMI informó que la alternativa comenzará a implementarse de forma gradual y que convivirá durante esta etapa con los mecanismos de dispensa que ya se encuentran vigentes.

Esto significa que la modificación apunta a sumar una nueva posibilidad para los afiliados, en lugar de reemplazar de manera repentina el procedimiento utilizado actualmente. La implementación se realizará de manera progresiva junto con las entidades farmacéuticas.

¿Qué cambia para las farmacias?

El nuevo convenio también incorpora modificaciones en la operatoria de las farmacias. Entre ellas, se encuentra la presentación digital y el reemplazo progresivo de distintos documentos físicos utilizados actualmente durante la dispensa de medicamentos.

El esquema contempla avanzar en la sustitución de la documentación en papel, el troquel y la firma ológrafa por mecanismos de validación y certificación electrónicos. Según PAMI, estos cambios permitirán agilizar la gestión y simplificar la atención de los afiliados en el mostrador.

La transformación no se limita, entonces, a la manera en que los afiliados acreditan su identidad. También busca modificar los procesos administrativos que se realizan dentro de las farmacias para que una parte de la gestión pueda efectuarse de forma digital.

Más controles sobre los medicamentos entregados

El nuevo mecanismo también incorpora controles destinados a cuidar los recursos de los afiliados. Para eso, se registrarán los medicamentos que efectivamente sean dispensados por las farmacias que participan del sistema.

Además, se incorporará la certificación digital del director técnico de cada establecimiento. El esquema contempla también cruces de información entre PAMI y los comprobantes fiscales electrónicos vinculados con las operaciones.

El nuevo sistema convivirá con los mecanismos actuales durante su implementación.

La digitalización apunta a acelerar los trámites y, a su vez, incorpora herramientas para mejorar el seguimiento de los medicamentos que son entregados y reforzar los controles sobre las operaciones realizadas.

¿Hasta cuándo estará vigente el convenio de medicamentos?

La renovación del acuerdo extiende la vigencia del Convenio de Dispensa de Medicamentos hasta marzo de 2028. De acuerdo con PAMI, esto asegura la continuidad del acceso a los medicamentos para sus afiliados a través de toda la red de farmacias adheridas.

La implementación del nuevo sistema será gradual y se realizará de manera coordinada con las entidades farmacéuticas. El objetivo es acompañar a las farmacias durante la adaptación a los nuevos procedimientos digitales sin afectar la atención de los afiliados.

Por ahora, los mecanismos actuales de dispensa continuarán funcionando junto con la nueva alternativa. Los afiliados podrán acceder progresivamente a la posibilidad de retirar sus medicamentos utilizando el DNI y la credencial digital con token de Mi PAMI.