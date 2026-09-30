Los afiliados a PAMI pueden reclamar la falta de entrega de medicamentos gratuitos del subsidio social a través de la web oficial del organismo. El trámite se realiza de forma digital ingresando el DNI y número de afiliación, seleccionando el motivo del inconveniente (cobros indebidos, demoras o falta de stock) para registrar la denuncia formal.

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Entre las situaciones contempladas aparecen problemas con las farmacias, demoras en autorizaciones o trámites, inconvenientes durante la atención y eventuales cobros relacionados con una prestación que debería entregarse sin cargo.

¿Qué problemas con los medicamentos se pueden denunciar?

El formulario contempla diferentes dificultades relacionadas con el funcionamiento de las farmacias que forman parte de la prestación. Por ejemplo, se puede informar cuando el sistema de PAMI no funciona correctamente en el establecimiento o cuando una farmacia no trabaja con la red correspondiente.

También existe la posibilidad de dejar constancia si el medicamento o insumo recibido presenta problemas de calidad. De esta manera, el reclamo no se limita exclusivamente a la falta de entrega, sino que incluye otras situaciones que pueden afectar el acceso adecuado a la prestación.

Las demoras también forman parte de las causales disponibles. El afiliado puede registrar inconvenientes cuando existe una espera excesiva para obtener una autorización o cuando no consigue recibir a tiempo la atención o los insumos necesarios para continuar con su tratamiento.

Cobros y problemas durante la atención

Otro de los motivos contemplados por el sistema está relacionado con eventuales cobros por prestaciones que deberían estar cubiertas. Si una persona tuvo que pagar para acceder al beneficio, puede utilizar el canal habilitado para dejar asentada la situación.

El menú también incluye problemas vinculados con la atención profesional. Entre las opciones aparecen situaciones de mala atención y aquellos casos en los que el afiliado no pudo recibir asistencia a través de PAMI y debió recurrir a una atención particular.

Además, el sistema contempla las negativas de atención y las demoras excesivas para conseguir un turno. Estos motivos permiten informar inconvenientes que exceden específicamente la entrega del medicamento y están relacionados con el acceso general a las prestaciones.

Otros motivos que acepta el sistema de PAMI

La plataforma también permite registrar dificultades para comunicarse con el organismo. Los afiliados pueden denunciar problemas cuando no logran establecer contacto por teléfono o mediante otros canales de atención institucional.

Las condiciones de las dependencias también aparecen entre las opciones disponibles. Se pueden informar esperas prolongadas, incumplimiento de los horarios establecidos, problemas edilicios o falta de higiene en los lugares de atención.

Por último, el listado contempla situaciones de maltrato hacia los beneficiarios. Así, el sistema reúne diferentes tipos de reclamos para que el afiliado pueda identificar el inconveniente que tuvo y registrarlo dentro del canal correspondiente.

¿Cómo iniciar un reclamo?

Para realizar la gestión, el afiliado debe ingresar al canal digital de PAMI destinado a los reclamos y completar los datos solicitados. El sistema presenta un menú con distintas categorías para seleccionar el motivo que corresponda a la situación atravesada.

La herramienta permite dejar constancia formal del problema y aportar la información necesaria para que el organismo pueda identificar el caso. Antes de iniciar el trámite, resulta conveniente tener a mano el número de afiliado, el DNI y los datos vinculados con la prestación reclamada.