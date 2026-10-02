El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) lanzó una campaña para que sus afiliados revisen y actualicen sus datos personales a través de la plataforma y aplicación móvil Mi PAMI. La iniciativa busca mejorar la comunicación, reforzar la seguridad de las cuentas y facilitar el acceso a diferentes prestaciones y trámites.

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El organismo destacó la importancia de mantener actualizados los principales medios de contacto. La información correcta permite que los afiliados reciban avisos y puedan realizar distintas gestiones digitales con mayor facilidad.

¿Qué datos personales hay que actualizar en Mi PAMI?

Entre los datos que PAMI considera fundamentales se encuentra el número de teléfono celular. Tenerlo actualizado permite recibir comunicaciones y avisos vinculados con turnos, trámites y otros servicios que requieren contacto directo con los afiliados.

El correo electrónico también cumple una función importante dentro de las gestiones digitales. Según explicó el organismo, este medio permite validar la identidad en determinados trámites y recibir documentación personal de manera segura.

El tercer dato que se debe revisar es el domicilio de residencia. Mantener esta información al día permite una correcta asignación de prestaciones, la cartilla médica correspondiente y las agencias de atención que pueden estar disponibles para cada afiliado.

¿Para qué sirve mantener actualizada la información?

La campaña apunta a facilitar la autogestión de los afiliados y mejorar el vínculo con el organismo. Contar con información de contacto correcta permite recibir novedades y comunicaciones relevantes a través de los canales oficiales.

Otro de los objetivos es facilitar el acceso a prestaciones y nuevos servicios. Con los datos actualizados, los afiliados pueden enterarse de las novedades disponibles y realizar distintas gestiones sin depender necesariamente de una atención presencial.

La información correcta también tiene importancia para la seguridad. PAMI señaló que mantener actualizados los datos contribuye a proteger el acceso a documentación personal, expedientes y certificados dentro de la cuenta.

PAMI también busca prevenir estafas

Uno de los puntos destacados por el organismo está relacionado con la prevención de posibles engaños digitales. La actualización y validación de los datos forma parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad de las cuentas de los afiliados.

El teléfono, correo electrónico y domicilio son los datos principales.

En este sentido, PAMI recordó una recomendación importante: bajo ninguna circunstancia solicita contraseñas, datos personales ni códigos de validación mediante llamadas telefónicas. Ante un contacto de este tipo, es fundamental no proporcionar esa información.

El pedido de PAMI a los médicos de cabecera

La campaña también involucra a los médicos de cabecera. El organismo les solicitó que, durante las consultas presenciales, recuerden a los afiliados la importancia de revisar la información registrada en Mi PAMI.

El pedido cobra especial relevancia cuando una persona modificó recientemente alguno de sus medios de contacto. Un cambio de número telefónico, correo electrónico o vivienda es una oportunidad para comprobar que esos datos también hayan sido actualizados en la plataforma.

De esta manera, PAMI busca que sus afiliados tengan información vigente en sus cuentas y puedan recibir correctamente las comunicaciones relacionadas con trámites, prestaciones y servicios.