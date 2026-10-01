El límite de ingresos para acceder al subsidio aumentó desde octubre.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene durante octubre el programa de medicamentos con cobertura del 100% para determinados tratamientos y afiliados que cumplen con las condiciones establecidas. Además, el organismo actualizó el límite de ingresos para acceder al subsidio por razones sociales, que desde este mes será de $653.622,77 mensuales.

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El tope general equivale a una vez y media el haber mínimo previsional. En los hogares donde el afiliado o una persona conviviente cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se duplica y alcanza los $1.307.245,53.

Sin embargo, cobrar por debajo de ese monto no alcanza por sí solo para obtener todos los remedios sin costo. PAMI también contempla condiciones vinculadas con la situación patrimonial, la cobertura médica y el tipo de tratamiento solicitado.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis?

Para solicitar el subsidio social, el afiliado debe acreditar ingresos inferiores a 1,5 haberes mínimos. Cuando existe una persona con CUD en el grupo conviviente, el máximo permitido asciende a tres haberes mínimos.

También existen requisitos patrimoniales. Entre otras condiciones, el afiliado no debe contar con una prepaga ni ser propietario de más de un inmueble. Además, hay restricciones relacionadas con aeronaves, embarcaciones de lujo y determinados activos societarios.

En el caso de los vehículos, PAMI establece una antigüedad mínima de diez años. Esta condición no se aplica a los hogares donde vive una persona con CUD. Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur tienen una excepción respecto de estos requisitos, aunque igualmente deben realizar la solicitud correspondiente.

¿Qué pasa si no se cumple con el límite de ingresos?

Existe una alternativa para quienes quedan fuera del subsidio debido a sus ingresos o a determinadas condiciones de cobertura médica. PAMI contempla la posibilidad de solicitar una reconsideración cuando el gasto mensual en medicamentos representa al menos el 15% del ingreso previsional.

La medida busca contemplar situaciones en las que, pese a superar el límite establecido, el costo de los tratamientos representa una parte significativa de los ingresos del afiliado.

Algunos tratamientos mantienen cobertura total sin depender del ingreso mensual.

¿Qué medicamentos tienen cobertura del 100%?

El Programa de Medicamentos de PAMI contempla cobertura total para determinados tratamientos. Entre ellos se encuentran los destinados a diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.

También tienen cobertura completa los medicamentos oncológicos y oncohematológicos, los tratamientos para hemofilia, VIH y hepatitis B y C, además de determinados fármacos para trasplantes.

La cobertura alcanza además a medicamentos destinados a trastornos hematopoyéticos, artritis reumatoidea y enfermedades fibroquísticas. Para otros medicamentos existen descuentos que pueden alcanzar entre el 40% y el 80%, según cada caso.

¿Cómo pedir los medicamentos sin costo?

El trámite puede realizarse por internet a través de PAMI o de manera presencial en una agencia. Para comenzar, el afiliado debe contar con DNI, credencial de PAMI y la receta electrónica correspondiente.

La prescripción debe ser realizada por el médico de cabecera o un especialista habilitado e incluir el diagnóstico que justifica el tratamiento. También puede presentarse el último recibo de cobro y una declaración jurada, según corresponda.

La cantidad de medicamentos solicitados determina cómo continúa el trámite. Cuando se requieren hasta cuatro, la gestión puede realizarse directamente por la web. Para pedidos superiores se necesita documentación adicional firmada y sellada por el profesional.

Una vez aprobada la cobertura, los medicamentos pueden retirarse en las farmacias que forman parte de la red de PAMI. Las recetas, además, pueden consultarse mediante la aplicación Mi PAMI.